Yaris – Seit 20 Jahren Franko-Japaner

Der Toyota Yaris ist seit 20 Jahren Franko-Japaner? Ja, denn seit Ende Jänner 2001 läuft im französischen Werk Valenciennes der kleine Japaner vom Band. Jeder fünfte Toyota-Kunde entscheidet sich in Europa für den Franko-Japaner. In Deutschland etwa sind das gut 27 Prozent des Gesamtabsatzes der Marke.

Erst im Dezember 2020 feierte man in Valenciennes mit dem viermillionsten Yaris ein Produktionsjubiläum. In der 180.000 Quadratmeter großen Fabrik arbeiten 5000 Menschen. Sie soll bis 2040 CO 2 -neutral produzieren.

Mit der in Kürze startenden Produktion des Yaris Cross steigert das Werk die Jahreskapazität auf 300.000 Einheiten. Um der weiterhin steigenden Nachfrage entsprechen zu können, baut Toyota den Yaris künftig auch in Tschechien. Das dortige ehemalige Werk von Toyota Peugeot Citroën Automobile hat man Anfang des Jahres vollständig übernommen und umbenannt. Wir berichteten. Motoren und Getriebe des Yaris stammen aus dem Toyota-Werk in Polen. Das Design kommt aus dem Designzentrum in Südfrankreich. Und die Entwicklung aus dem Technikzentrum in Zaventem bei Brüssel. Ein echter Europäer der „Franko-Japaner“ Yaris, der seit 20 Jahren aus Valenciennes kommt.

