Zeekr 001 – Produktion startete

Die Produktion des China-Stromers Zeekr 001 startete kürzlich. Und man wurde nicht müde zu behaupten, das das fortschrittlichste Elektroauto der Welt auf die Räder gestellt zu haben. Aus der intelligentesten Autofabrik der Welt. Die macht keine Fehler, und wenn doch, dann korrigiert sie sich selbst. Die 5G-Technologie macht es möglich. Und außerdem eine Menge Roboter – allein im Karosseriebau 300.

Den Zeekr 001 hat man erstmalig im April zu sehen bekommen. Er basiert auf der Sustainable Electric Architecture (SEA) von Geely. Der Antrieb leistet 400 kW/545 PS und entwickelt ein maximales Drehmoment von 768 Newtonmetern. Er beschleunigt in 3,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Und ist nach 34,5 Metern von 100 km/h auf 0. Seine 100 kWh-Batterie ist in 30 Minuten von 10 % auf 80 % geladen. Die ersten Exemplare sollen aktuell in China bereits ausgeliefert sein. Noch Fragen?

