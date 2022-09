Zero DSR/X – Vollelektrisches Adventure Bike

Mit der DSR/X erweitert Zero seine Modellpalette jetzt auch um ein vollelektrisches Adventure Bike. Es ist mit einem neuen Motor bestückt. Der liefert 75 kW/102 PS und 225 Newtonmeter Drehmoment bei 35 kW/48 PS Dauerleistung. Das ermöglicht eine Spitzengeschwindigkeit von 180 km/h. Der Akku hat eine Kapazität von 17,3 kWh. Die kombinierte Reichweite für das Zero DSR/X vollelektrisches Adventure Bike beträgt rund 185 Kilometer.

Es gibt einen modellspezifischen Gitterrohrrahmen und eine voll einstellbare Vordergabel. Das Offroad-ABS-System von Bosch umfasst ein elektronisch kombiniertes Bremssystem und eine „Vehicle Hold“-Funktion für abschüssiges Gelände. Die Zero DSR/X verfügt außerdem über eine Rangierhilfe. Sowohl vor- als auch rückwärts. Auf Wunsch kann man ab Frühjahr einen Teil der Staufächer gegen einen Power Tank tauschen. Um die Batteriekapazität auf fast 21 kWh zu erhöhen. Oder gegen ein Schnelllademodul, das die Ladezeit laut Hersteller auf rund eine Stunde verkürzt. Die Zero DSR/X ist in Österreich zum Preis von 26.755 Euro zu haben.

