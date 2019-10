Zero mit neuem Design

Zero bringt ab November den Modelljahrgang 2020 seiner Elektromotorräder mit neuen Mustern und Farben in den Handel.

Die Sonderedition „Black Forest“ der DSR wird dabei als weltweites Modell ins Programm aufgenommen. Die Dual-Sport-Tourenmaschine verfügt über Givi-Koffersatz mit Topcase, Sturzbügel, Handprotektoren und Scheinwerferabdeckung.

Die Zero DS wird es nun ebenfalls als 11-kW-Leichtkraftrad-Version geben, wahlweise mit einer 7,2 kWh oder einer 14,4 kWh Batterie geben. Die Enduro FSX kommt als 15-PS-Ausgabe. Der Importeur kündigt eine Preissenkung für die Zero SR 14.4 und DSR 14.4 an.

Mit dem neuen Modelljahr erhalten alle Zero eine aktualisierte App. Dort werden die Informationen zum Ladezustand, Updates und Diagnosemöglichkeiten des Motorrads zur Verfügung gestellt.

