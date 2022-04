Zero Motorcycles bringt brandneue Zero SR

Zero Motorcycles, weltweit führender Hersteller von E-Motorrädern und -antrieben, bringt die brandneue Zero SR. Sie ist das anpassungsfähigste Motorrad aller Zeiten. Und teilt sich die preisgekrönte Plattform mit ihrer Hochleistungsschwester, dem Naked Bike Zero SR/F. Das Street Bike treibt der ZF 75-10 Motor an. Und es ist – als erstes Zero Motorrad überhaupt – mit einem Z-FORCE 14,4+ kWh-Akku ausgestattet.

Leistung, Reichweite

Zero-Fans können sich bei der Zero SR auf ein Drehmoment von 166 Nm und 55 kW sowie eine Höchstgeschwindigkeit von 167 km/h freuen. Der neue Z-FORCE 14,4+ Lithium-Ionen-Akku ermöglicht der SR eine maximale Reichweite von 365 km. Wenn sie mit den verfügbaren Cypher Store-Upgrades und dem Power Tank-Zubehör – verfügbar voraussichtlich ab Herbst 2022 – kombiniert ist. Die Zero SR ist ab sofort bei allen Zero-Händlern in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich.

Power Pack erweiterbar

Die brandneue Zero SR von Zero Motorcycles bringt auch das neue Cypher III+ Betriebssystem als Steuereinheit. Den ZF 14,4+ kWh Power Pack kann man über den Cypher Store auf 17,3 kWh erweitern. Mit dem zusätzlichen Power Tank, verfügbar voraussichtlich ab Herbst 2022, kann man die Gesamtkapazität der SR-Batterie auf 20,9 kWh erhöhen. Die größte jemals von Zero angebotene Batteriekapazität. Über den Cypher Store kann man Speed und Performance Boosts oder auch einen Parkmodus aktivieren. Zudem schaltet dieser die volle Leistungsfähigkeit des Motors frei. Daneben ist die SR mit der Advanced Bosch Motorcycle Stability Control ausgestattet. Die ermöglicht neben dem Geradeauslauf-ABS, einer Traktionskontrolle und der Schleppmomentregelung auch sichere Kurvenfahrten.

Bei den Modellen Zero SR/S und SR/F Standard, aber neu bei der Zero SR MY 2022: Über den eingebauten Mennekes-Anschluss (Typ II) kann man am öffentlichen Stromnetz laden. Zero Motorcycles bietet zudem einen Haushaltssteckdosenadapter (Typ II auf Haushaltssteckdose) zum Kauf an, um zu Hause, im Büro oder an jedem anderen Ort an einer Steckdose aufzuladen.

Die 2022er SR ist in der Farbvariante Graphite erhältlich und kostet in Österreich 18.990 Euro. Weitere Informationen zur Zero SR unter https://www.zeromotorcycles.com/de-de/model/zero-sr

