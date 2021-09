Zero Motorcycles – Limitiertes Quickstrike-Paket

Zero Motorcycles präsentiert ein auf 100 Stück limitiertes Quickstrike-Paket für das Modell Zero SR/F. Zero ist der weltweit führende Hersteller von Elektromotorrädern und -antrieben. Jedes Quickstrike-Paket ist signiert und hat einnummeriertes Echtheitszertifikat.

Es enthält Barracuda-Spiegel plus Hebelschutz, LED-Blinker in Rauchglasoptik für vorne und hinten. Weiters Oya-Karbon-Schutzbleche und Aluminium-Heckständeraufnahmen von Barracuda. Außerdem ein limitiertes Quickstrike-Tankemblem und eine Quickstrike-Anstecknadel.

Das Quickstrike-Paket für die Zero SR/F umfasst außerdem ein schwarzes Aluminium-Windschild sowie eine Motorradabdeckhaube. Der Verkaufspreis für ein limitiertes Quickstrike-Paket von Zero Motorcycles beträgt 1.199 Euro für Deutschland, 1.239 Euro für Österreich und 1.099 Euro für die Schweiz. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. Den Zubehörbausatz kann man ab sofort bei jedem Zero Motorcycles Händler weltweit bestellen.

