ZF bringt Level-3-System in China auf den Markt

ZF bringt Level-3-System in China auf den Markt – Der Konzern und das chinesische Technologieunternehmen Horizon Robotics werden gemeinsam ein Fahrerassistenzsystem – ADAS – in Serie bringen, das den internationalen Level 3 automatisierten Fahrens und die chinesische Klassifikation „Urban Navigate on Autopilot“ – Urban NOA – unterstützt. Es soll im nächsten Jahr in einer Elektrofahrzeugplattform einer chinesischen Automarke in Serie gehen. Für ZF ist es ein wichtiger Schritt bei der Zusammenarbeit mit chinesischen Technologieunternehmen im Bereich des automatisierten Fahrens auf dem dortigen Markt.