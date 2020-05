ZF – CeTrax geht in Serie

Um die Umstellung zum lokal emissionsfreien Nahverkehr möglichst einfach und flexibel zu gestalten, unterstützt ZF die Nutzfahrzeug-Hersteller mit seiner breiten Technologie-Expertise und Systemkompetenz. Weltweit setzen bereits diverse Hersteller auf die Portalachse AxTrax AVE als elektrischen Antrieb im ÖPNV. Ab dem dritten Quartal 2020 geht mit dem elektrischen Zentralantrieb CeTrax bereits der zweite elektrische Antrieb von ZF für den ÖPNV in Serie. Die Fertigung des Antriebes erfolgt in Friedrichshafen.

ZF hat CeTrax für den Einsatz in Bussen konzipiert und 2017 erstmals in einem ZF-Versuchsträger der Öffentlichkeit präsentiert. Der Aufbau des Antriebs verfolgt ein „Plug-and-Drive“-Prinzip. CeTrax lässt sich dabei problemlos in Fahrzeuge mit konventionellem Antriebsstrang-Layout installieren. Damit eignet er sich für die Entwicklung von Neufahrzeugen ebenso wie zum Umrüsten bestehender Plattformen. Zudem kann CeTrax ebenso wie die weiteren elektrischen Antriebe von ZF nicht nur via Batterie, Oberleitung oder Supercaps betrieben werden, sondern auch in einer Brennstoffzellen-Konfiguration. Fahrzeughersteller und Flottenbetreiber können demzufolge flexibel auf Marktanforderungen und gesetzliche Vorschriften reagieren. Überzeugt von den zahlreichen Produktvorteilen hat sich nun der polnische Bushersteller Solaris für CeTrax entschieden. Hier wird CeTrax künftig das neue Modell Urbino 15 LE electric antreiben. Weitere Kundenanläufe befinden sich in der Vorbereitung.

Verschärfte Abgasgrenzen sowie die öffentliche Debatte um Feinstaubbelastung setzen nicht nur Pkw-Hersteller unter Druck. Besonders der öffentliche Personennahverkehr steht in der Pflicht, Emission zu reduzieren und so die Umwelt zu entlasten. Als weltweit führender Technologiekonzern und langjähriger Partner der Nutzfahrzeugindustrie unterstützt ZF mit seiner Technologiekompetenz die Hersteller bei dieser Umstellung.

