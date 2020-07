ZF – Neue E-Antrieb Division

Stephan von Schuckmann (46) ist das neue Mitglied des ZF-Vorstands.

Von Schuckmann, der gegenwärtig die ZF-Division Pkw-Antriebstechnik leitet, folgt zum 1. Januar 2021 auf Michael Hankel (63), der nach 17 Jahren erfolgreicher Tätigkeit für das Unternehmen in den Ruhestand geht. Zukünftig wird ZF keine Komponenten mehr für rein verbrennungsmotorische Antriebe entwickeln, sondern fokussiert sich auf Plug-in-Hybride mit hoher Reichweite und rein elektrisch fahrende Fahrzeuge. Dazu beschloss der Aufsichtsrat die Gründung einer neuen Division aus den bisherigen Divisionen Pkw-Antriebstechnik und E-Mobility.

Stephan von Schuckmann leitet seit Herbst 2018 die Division Pkw-Antriebstechnik mit Sitz in Saarbrücken. Der Betriebswirt war 2003 in den ZF-Konzern eingetreten und hatte verschiedene Leitungspositionen inne. 2015 wechselte von Schuckmann als Senior-Vize für Finanzen, Controlling, IT und Prozess-Management in die Division Pkw-Antriebstechnik, bevor er deren Leitung übernahm.

