ZF & Wolong gründen JointVenture

Die ZF Friedrichshafen AG und das chinesische Unternehmen Wolong Electric Group Co., Ltd haben die Gründung eines Joint Venture zur Produktion von Komponenten und Elektromotoren für Automobilanwendungen bestätigt.

Durch diese Partnerschaft intensivieren die beiden Unternehmen ihre bereits bestehende Zusammenarbeit. ZF erweitert sein Produktportfolio und verbessert die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens im Bereich Elektroantriebssysteme. Unter dem Namen „Wolong ZF Automotive E-Motors Co Ltd.“ werden die Partner unter anderem am chinesischen Standort Shenyang Elektromotoren und -komponenten für verschiedene Fahrzeuganwendungen entwickeln und produzieren. Der Serienstart ist für 2021 geplant. Das neue Joint Venture wird auch Komponenten für das neue ZF-Hybridgetriebe zuliefern.

ZF hält an dem gemeinsamen Unternehmen 26 Prozent der Anteile. Wolong ist seit 2018 Lieferant der ZF-Division E-Mobility in China. Im November 2019 hatten die Partner die Gründung eines Joint Ventures vereinbart. Im chinesischen Markt ist der Start der Serienproduktion der Wolong ZF Automotive E-Motors Co. Ltd. für 2021 geplant. Weitere Standorte in der EU und Nordamerika kommen hinzu. Bis 2025 sollen etwa 2000 Mitarbeiter für das Joint Venture in Entwicklung und Produktion arbeiten.

