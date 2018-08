Zum Reifenhändler fahren? War gestern. Einfach online ordern bei oponeo.at

Warum lange herumfragen, vielleicht nur bestimmte Reifen- und Felgenmarken zu oft höheren Preisen angeboten bekommen, wenn´s bei oponeo.at online ganz einfach und von zuhause aus geht.

Alle Marken, Riesenauswahl

Das Onlineportal oponeo.at bietet alles was den Kontakt zur Straße herstellt – also Reifen, Felgen, Schneeketten – zu günstigen Konditionen, innerhalb von drei Tagen, optional (bei elektronischen Zahlungsmethoden) auch innerhalb von 48 Stunden, kostenlos geliefert.

Eine Riesenauswahl von über 500.000 verfügbaren Reifen und 20.000 Modellen Reifen – für Zweirad, Pkw, Lkw, 4×4 – ein umfangreiches Programm an Stahl- und Alufelgen sowie, der nächste Winter kommt bestimmt, Schneeketten in großer Auswahl.

Günstige Preise – europaweit

Das funktioniert deshalb so gut, weil Oponeo seit 2001 ein führender Onlinehändler in ganz Mittel- und Westeuropa, bereits über 2.000.000 zufriedene Kunden hat und sein Kundenservice ständig weiter optimiert. Oponeo liefert nach Österreich, Deutschland, Frankreich, Belgien, Großbritannien, Irland, Italien, Spanien, Tschechien, in die Türkei, die Slowakei und in die Niederlande.

Optimiertes Kundenservice heißt: einfaches und übersichtliches Handling des Onlineportals, sowohl was die Suchkriterien als auch was Zahlungsmodalitäten und -sicherheit betrifft. Dazu kommen Produktqualität, günstiger Preis und rasche, kostenlose Lieferung. Und – es gibt immer wieder Aktionsangebote mit bis zu 40% Preisvorteil. Sie sehen: viele VORTEILE!

Einfach, sicher, schnell

Klicken Sie rein bei oponeo.at und wählen Sie. Die Auswahl kann nach der Reifengröße oder nach Fahrzeugtype erfolgen. Das Suchergebnis kann nach Popularität, Preis, Bewertung oder Marke sortiert angezeigt werden.

Bei der Felgensuche können Sie ihre Wunschfelge an ihr Fahrzeug anpassen. Dann geht’s weiter zur Bestellung. Sie geben Bestelldaten und Lieferadresse ein, wählen die Zahlungsart aus, FERTIG! Innerhalb von 48 Stunden oder drei Tagen – je nach Wunsch – werden die gewählten Produkte an die gewünschte Adresse geliefert.

Persönlicher Kontakt? Gerne!

Manchmal gibt’s Fragen oder man braucht noch den einen oder anderen Tipp. Für diesen Fall steht das Kundenservice von Oponeo unter (01) 311 30 41 jederzeit gerne für Sie zur Verfügung.

Praxis-Reifentipps

Einfahren

Neue Reifen (besonders Motorradreifen) die ersten 200 km bei mittlerer Geschwindigkeit einfahren. Erst danach zeigt der neue Reifen sein volles Haftungsvermögen.

Mindestprofiltiefe



bei Sommerreifen mindestens 1,6 mm, bei Mopeds 1 mm. Bei Winterreifen mindestens 4,0 mm (Radialreifen) bzw. 5 mm (Diagonalreifen). Gilt auch für Ganzjahresreifen.

Falscher Reifendruck?



Zu hoher oder zu niedriger Druck erhöht den Verschleiß und bedeutet unter anderem mehr Spritverbrauch, geringere Kurvenstabilität und einen längeren Bremsweg. Angaben des Fahrzeugherstellers beachten. Hier geht’s zur Reifendrucktabelle

Aufbewahrung

Die Reifen sollten auf Felgen – liegend übereinandergestapelt oder an der Wand hängend – aufbewahrt werden.

Zu guter Letzt

Die Reifen die Oponeo vertreibt, kommen aus den modernsten Fabriken aus ganz Europa. Es sind stets über 500.000 Reifen auf Lager. Mit dem Kauf der Reifen garantiert Oponeo Produkte von höchster Qualität.

250 Oponeo-Mitarbeiter kümmern sich um die reibungslose und termingerechte Abwicklung Ihrer Bestellung. Vorteile, die sich bisher bereits über 2.000.000 Kunden gesichert haben. SIE AUCH? Reinklicken bei oponeo.at und Sie sind dabei.

