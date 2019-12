Zusammenarbeit Magna und Ferrari

Magna liefert das in Zusammenarbeit mit dem italienischen Sportwagenhersteller Ferrari völlig neuentwickelte 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe für den neuen Supersportwagen Ferrari SF90 Stradale. Das innovative Doppelkupplungsgetriebe (DCT) der nächsten Generation sorgt für ein optimiertes Drehmoment und Schaltverhalten sowie für ein geringeres Gewicht und reduzierte CO 2 -Emissionen.

„Mit dem jüngsten Mitglied in der Familie der Magna-Doppelkupplungsgetriebe setzen wir hiermit neue Maßstäbe im Bereich der Supersportwagen“, sagte Dr. Jörg Gindele, Senior Director Engineering bei Magna Powertrain, auf dem CTI Transmission Symposium in Berlin. „Das DCT verfügt über alle Eigenschaften, die für ein hervorragendes Fahrverhalten in der Stadt und auch auf der Rennstrecke gefragt sind. Darüber hinaus haben wir neue Technologien integriert, z. B. eine Wabenstruktur, die das Gewicht des Gehäuses um ca. zehn Kilogramm reduziert und die Leistung im Verhältnis von Drehmoment zu Gewicht zu verbessern.“

„Unser Team hat seine branchenführende Getriebeexpertise für die Entwicklung eines völlig neuen Produkts genutzt, und wir freuen uns, dass unsere Zusammenarbeit mit Ferrari dieses hochmoderne DCT hervorgebracht hat“, sagte Tom Rucker, President von Magna Powertrain.

Die DCT-Antriebstechnologien von Magna weisen den Weg in Richtung energieeffizienter, moderner Mobilität, indem sie leichte, kraftstoffeffiziente Technologien mit fortschrittlichen Entwicklungs- und Fertigungsverfahren kombinieren. Projekte wie das Stradale-Getriebe des SF90 kommen der Produktpalette des Unternehmens konventioneller und hybrider Getriebe zugute. Viele Technologien können übertragen werden und sorgen so auch in anderen Fahrzeugsegmenten für optimierte Effizienz, Gewicht und Verpackung.

