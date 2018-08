Zwei Camper-Premieren bei VW

Volkswagen stellt auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf eine komplett neu entwickelte Reisemobil-Baureihe vor. Den ersten Grand California auf der Basis des aktuellen Crafter. Als weitere Premiere wird der California „30 Years“ präsentiert, der an die Geburtsstunde der hauseigenen Campingbusse vor 30 Jahren erinnert. Von der Sonderedition wird es nur 999 Exemplare geben.

Grand California: Auch mit Allradantrieb

Der VW Grand California: soll pünktlich zur Reisesaison im Frühjahr nächsten Jahres auf den Markt kommen. Er bietet gegenüber dem California auf Basis des T6 einen Schlafbereich mit festem Bett im Heck, ein optionales Kinderbett samt Panoramadach im Alkoven und ein vollwertiges Bad. Alternativ zum Frontantrieb wird der Grand California auch mit Allradantrieb zu haben sein.

Mit Plaketten numeriert

Der California 30 Years zeichnet sich durch das neu konzipierte und edle Dekor „Bright Wood“, eine erweiterte Ausstattung und ein in den Kontrastfarben „Reflexsilber Metallic“ oder „Indiumgrau Metallic “ ausgeführtes Aufstelldach aus. Die fortlaufende Produktionsnummer der Sonderserie ist in zwei Plaketten an den B-Säulen eingearbeitet. Neben den VW-Campingbussen Californa Beach Edition, Coast und Ocean Grey sowie dem VW Caddy Beach zeigen 16 Aufbauhersteller Campingausbauten und –lösungen auf VW-Basis, darunter auch für den Amarok.

