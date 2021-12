Zwei neue Nachtzugverbindungen

Mit dem Fahrplanwechsel starten zwei neue europäische Nachtzugverbindungen. Es geht von Wien über München nach Paris. Und von Zürich über Köln nach Amsterdam. Die beiden Linien bilden den Auftakt einer gemeinsamen Offensive der Österreichischen Bundesbahnen ÖBB, der Deutschen Bahn DB, der französischen SNCF, der Schweizerischen Bundesbahnen SBB. In Kooperation mit den Niederländischen Eisenbahnen NS. Weitere Linien sind bereits geplant. Im Dezember 2023 starten die Verbindungen Berlin–Brüssel und Berlin–Paris.

Ab 13. Dezember fährt der Nightjet dreimal wöchentlich von Wien nach Paris. Jeweils montags, donnerstags und sonnabends geht es vom Wiener Hauptbahnhof über St. Pölten, Linz, Salzburg, München (Ost) und Straßburg nach Paris Gare de l‘Est. Abfahrt in Wien ist um 19.40 Uhr, Ankunft in Paris am nächsten Tag um 9.42 Uhr. Jeweils am Dienstag, Freitag und Sonntag wird die Verbindung von Paris nach Wien angeboten. Der Direktzug nach Paris lässt den Orient-Express wiederaufleben, der bis 2007 auf dieser Verbindung unterwegs war.

Der Nightjet von Zürich über Basel und Köln nach Amsterdam, der auch preiswerte Plätze in Intercity-Sitzwagen bietet, ist für Reisende aus Nordrhein-Westfalen interessant. Durch die frühe Abfahrt in Köln erreichen Tagesreisende Amsterdam bereits kurz nach 9 Uhr. Die späte Rückfahrt gegen 20.30 Uhr ermöglicht einen Aufenthalt in Amsterdam von elfeinhalb Stunden – zweieinhalb Stunden länger als bisher.

Die Bahnen hoffen wegen des umweltfreundlichen Angebots der Nachtzugverbindungen auf neue Kundenschichten besonders aus dem Kreis der bisherigen Flugreisenden.

