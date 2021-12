Zwei neue Toyota Standorte

Ab Anfang Jänner 2022 gibt es zwei weitere Toyota Standorte. Und zwar einen weiterern Vertriebs- und Servicestandort in Wien sowie einen Servicestandort in St. Johann im Pongau/Salzburg. Federführend dabei die AVAG, eine der führenden Automobilhandelsgruppen in Europa. Sie ist mehrheitlich an Automobilhandelsbetrieben in Deutschland, Österreich, Kroatien, Ungarn und Slowenien beteiligt. In Österreich ist die AVAG aktuell an 32 Standorten vertreten. Sie ist auch mit der Marke Toyota eng verbunden und betreibt in Deutschland 15 Toyota Standorte und drei Lexus Betriebe.

Neuer Vertriebs- und Servicestandort Wien

Unter der Firmierung „Auto Kandl’’ startet am Standort Wien-Simmering Anfang Jänner 2022 der Vertrieb- und Servicebetrieb. Hierzu wird in der Baudisgasse ein bestehender Schauraum adaptiert und für Toyota neu gestaltet.

Neuer Servicestandort in St. Johann im Pongau

Auch südlich von Salzburg gibt es Neuheiten bei Toyota. Die „ÖFAG Pongau‘‘ (ebenfalls AVAG) startet ab sofort mit dem Servicebetrieb von Toyota.

