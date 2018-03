Premiere für KTM: Zwei X-Bow GT4 beim 24-Stunden Rennen am Nürburgring

Ladies & Gentlemen kämpfen auf der Nordschleife!

Für KTM und sein Customer-Racing-Programm ist es eine aufregende Nachricht: Gleich zwei KTM X-BOW GT4 werden am 24-Stunden Rennen auf der Nordschleife teilnehmen. Ursprünglich war der Einsatz erst für 2019 geplant. Aufgrund der positiven Erfahrungen im Rahmen des „KTM X-Bow Cup powered by Michelin“ haben die Einsatzteams beschlossen, schon in der heurigen Saison an den Start zu gehen. Der X-Bow Cup findet übrigens auch heuer wieder ab der VLN3 statt.

Gleichberechtigung in der grünen Hölle

Im „Damen-Team“ – von ATU gestützt – teilen sich vier schnelle Ladies den X-BOW GT4 von „Aimpoint Racing“. Das Fahrerinnenaufgebot ist durchaus prominent: Audi-Stammpilotin und Ex-DTM-Starterin Rahel Frey darf ausnahmsweise den X-BOW in Cup-Konfiguration steuern, immerhin wird das Auto von einem 2,0 Liter TFSI von Audi angetrieben. Frey bringt 24-Stunden-Erfahrung mit, wie auch Lena Strycek – beide haben bislang allerdings wenig Erfahrung mit dem KTM X-BOW. Die bringen dafür ihre Kolleginnen mit: KTM-Werksfahrerin Laura Kraihamer und ihr Pendant bei Reiter-Engineering, Naomi Schiff. Die beiden sind allerdings „Nordschleifen-Neulinge“ und müssen im Rahmen von VLN 1, 2 und Quali-Rennen noch dazulernen.

Im „Herren-Team“ mit dem Auto von „ISERT-Motorsport“ geht es aber nicht minder prominent zu. Max Friedhoff bringt seine Erfahrung als mehrfacher 24-Stunden-Starter und Zweitplatzierter des „KTM X-BOW CUP powered by MICHELIN“ mit. Geschlagen wurde er dabei lediglich von den ebenfalls im Team vertretenen Brüdern Ferdinand & Johannes Stuck, die in Sachen Nordschleifen-Speed wenig Konkurrenz haben. Wenn, dann eventuell auch durch Fahrer Nummer vier: Volker Strycek, Nordschleifen-Legende und erster Meister der DTM-Geschichte, dessen Antreten mit dem KTM X-BOW GT4 als „Ritterschlag“ für den Austro-Renner gelten darf

Ein Antreten beim 24-Stunden-Rennen auf der Nürburgring Nordschleife ist etwas ganz Besonderes!

Für KTM Vorstand Hubert Trunkenpolz ein wunderschöner Moment in der mittlerweile zehnjährigen Geschichte des KTM X-BOW, allerdings auch eine große Herausforderung: „Ein Antreten beim 24-Stunden-Rennen auf der Nürburgring Nordschleife ist etwas ganz Besonderes! Es ist eine große Freude, dass wir derart tolle Pilotinnen und Piloten dafür begeistern können. Trotzdem müssen wir realistisch bleiben und dürfen keine Wunderdinge erwarten – in erster Linie gilt es, konzentriert zu arbeiten, zu lernen und den Grundstein für viele, hoffentlich erfolgreiche Jahre auf der Nürburgring Nordschleife zu legen.“