Zweirad Batterie mit Lithium-Ionen Technik

Passend zum Beginn der Motorrad Saison bringt Bosch eine Starterbatterie auf Lithium-Ionen Basis auf den Markt. Die Technik an sich wird schon lange bei Laptops, Smartphones aber auch E-Autos benutzt. Im Motorrad Bereich ist sie aber ein Novum.

Leichter als gewöhnliche Blei-Säure Batterien

Bis zu zwei Drittel weniger Gewicht als eine herkömmliche Batterie bringt die M Li-ion auf die Waage. Ist die Batterie noch dazu weit oben eingebaut, so wirkt sich das positiv auf den Schwerpunkt der Maschine aus.

Zyklenfest und geringere Selbstentladung

Dank des eingebauten Batterie-Management Systems ist die Zyklen Festigkeit deutlich höher als bei herkömmlichen Blei-Akkus. Auch eine längere Winterpause sollte sie besser verkraften, da die Selbstentladung geringer ist. Bikes die mit ABS, MSC oder elektronischer Benzineinspritzung ausgestattet sind, haben einen hohen Energiebedarf. Auch dafür ist diese Batterie geeignet. Der Akku ist für alle gängigen motorisierten Zweiräder, Quads und Jetboote geeignet. Da die neue Batterie keine Säure enthält, ist sie in jeder Lage einbaubar und auch für extreme Bedingungen in Sport- und Rennmaschinen, auf langen Strecken oder in anspruchsvollem Gelände einsetzbar. Bosch wird das Starterbatterie-Programm für Motorräder mit der Lithium-Ionen-Technologie weiter ausbauen.

