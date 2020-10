Zweirad-Marktführer Faber: Positive Zweiradsaison

Nach einer durchwachsenen Saison kann Zweirad-Marktführer Faber trotzdem über eine positive Zweiradsaison Bilanz ziehen. Die Marktführer- Position wurde mit 11.347 in Österreich verkauften Zweirädern behauptet. Stand Ende September. Faber ist Generalimporteur für die italienischen Marken der Zweiradschmiede Piaggio. Insgesamt wurden bis Ende September 39.068 Roller und Motorräder österreichweit verkauft. Zuwächse gab es für die Marken Vespa (+13,4 %) und Piaggio (+30,9 %).

Positive Zweiradsaison – Details

Das meistverkaufte Zweirad Österreichs war einmal mehr die Vespa GTS Super 300 mit 2.573 neu angemeldeten Einheiten. Die stärksten Zuwächse der Piaggio Gruppe: der Piaggio Beverly 350 mit 336 verkauften Einheiten. Ein Plus von 152 %. Der neu erschienene Piaggio Medley erzielte ein Plus von 64 Prozent – 581 verkaufte Modelle. Damit belegen Vespa und Piaggio die Plätze 1 und 2 im der Roller-Ranking. Moto Guzzi musste nach dem großen Erfolg 2019 mit der neuen Moto Guzzi V85 TT, heuer 11% Absatzrückgang hinnehmen.

Verspätet aber doch: eine positive Zweiradsaison

„Wir und unsere rund 120 österreichischen Fachhändler hatten 2020 eine harte Saison. Wir konnten die Zeit jedoch gut nutzen. Mitte April konnten wir den ersten Onlineshop für Zweiräder in Österreich, www.MOTO4you.world präsentieren“, so Josef Faber, CEO der Faber GmbH. „Zum Glück sind wir mit der Handels-Öffnung etwas verspätet in eine schlussendlich doch noch positive Saison gestartet. Auch dank der guten Lieferfähigkeit von Piaggio aus Italien.“ Nach dem Lockdown stieg in Österreich die Nachfrage nach motorisierten Zweirädern überdurchschnittlich stark an. Besonders die italienischen Roller profitierten davon. Infos unter www.faber-group.at

