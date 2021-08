Zweirad-Star Oliveira im KTM X-Bow

Sensationelle Premiere des Zweirad-Star Miguel Oliveira im KTM X-Bow GTX. Und zwar als Gaststarter beim 24-Stunden-Rennen in Barcelona. Dort tauscht Oliveira sein Motorrad vom 3. bis 5. September gegen ein Fahrzeug von True Racing. Es ist für ihn der erste Start bei einem internationalen Automobilrennen.

„Ich bin sehr stolz, Teil dieses Rennens sein zu dürfen. Das wird eine große Herausforderung für mich“, so Oliveira. Er ist ja sonst für Red Bull KTM Factory Racing in der Königsklasse des Motorradsports am. Dem Rennen mit True Racing fiebert der 26-Jährige aus einem ganz speziellen Grund entgegen. „Das Motorradfahren hat fast mein ganzes Leben bestimmt. Aber meine Karriere begann in einer Kart-Meisterschaft in Portugal. Daher kommt auch meine große Neugier für einen Gaststart. Als mich Herr Trunkenpolz dazu einlud, zögerte ich keine Sekunde.“

Für Trunkenpolz, Vorstandsmitglied der KTM AG, sind die Motorsportaktivitäten der Marke eine Herzensangelegenheit. Er selbst bestreitet regelmäßig Rennen mit dem KTM X-Bow GT2. Und er ist auch bei den 24 Stunden von Barcelona in einem weiteren KTM X-Bow GTX für True Racing am Start.

Während Miguel Oliveira in der Motorrad-WM auf sich allein gestellt ist, stehen ihm in der 24 H Series starke Teamkollegen zur Seite. So teilt sich der Portugiese das Cockpit mit KTM Werksfahrer Reinhard Kofler. Und mit den beiden GT-Routiniers Peter Kox und Ferdinand Stuck. „Von ihnen will ich so viel wie möglich lernen“, so Oliveira. „Der Wettbewerb ist für mich natürlich auch wichtig. Aber in erster Linie geht es für mich einmal darum, im Auto anzukommen. Und natürlich Spaß zu haben.“

Neben dem KTM X-Bow GTX mit Zweirad-Star Oliveira am Steuer stehen in Barcelona drei weitere X-Bow GTX am Start. So setzt True Racing wie erwähnt ein zweites Auto in der GTX-Klasse ein. Auch das tschechische Kundenteam RTR Projects und die deutsche Mannschaft Reiter Engineering treten jeweils mit einem X-Bow GTX an.

