Zweite Ducati Locman Uhrenkollektion präsentiert

Wie im vergangenen Jahr haben Ducati und Locman auf der Fachmesse Pitti Immagine in Florenz die neueste Kollektion einzigartiger Hightech-Sportuhren für Motorradbegeisterte vorgestellt.

Enge Zusammenarbeit

Bei der Kreation der neuen Kollektion arbeiteten die Design Center der beiden italienischen Unternehmen eng zusammen, um Uhren zu kreieren, die die Kernwerte der Marken verkörpern: Wettbewerbsgeist, Spitzentechnologie und Leidenschaft für Design.

Vier unterschiedliche Modelle

Die neueste Kollektion von Locman Ducati bringt vier Modellen mit jeweils unterschiedlichen Antrieben und Preisen von 299 bis 598 Euro hervor. Die Kollektion besteht aus der Quartz Solo Tempo, dem Quartz Twin-Gauge Chronographen, dem Drei-Speichen-Chronographen und der Meccanico Automatico Solo Tempo. Letztere verfügt über ein mechanisches Automatik-Uhrwerk.

Alle Uhren haben ein kreisförmiges Design, das der Uhr Dynamik und Leichtigkeit verleiht. Das Gehäuse mit einem Durchmesser von 42 mm besteht aus gebürsteten chirurgischen Edelstahl mit polierter Lünette und Druckknöpfen. Die verschraubte Krone ist mit dem Ducati Shield verziert und verfügt über eine doppelte interne Silikondichtung zur Verbesserung der Wasserdichtigkeit. Das Design des Ziffernblatts orientiert sich an den Instrumenten von Ducati, wobei eine farbige Unterlegung die ersten 15 Minuten der Stunde hervorhebt. Die Armbänder sind in weichem Silikon oder in gepolstertem Leder mit kontrastreicher Naht erhältlich.

Verfügbarkeit

Die Kollektion mit herausragendem technologischen Gehalt ist in Italien und Japan, in den Locman-Boutiquen, in den besten Juweliergeschäften, in ausgewählten Ducati Stores und international über www.locman.it sofort erhältlich.

