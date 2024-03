123-Transporter expandiert nach Tschechien

Das österreichische Start-up 123-Transporter bringt seine Leih-Transporter jetzt auch nach Tschechien. Dies zeigt den wachsenden Trend zu flexibleren und umweltfreundlicheren Transportoptionen. Über 150 Städte möchten die Nutzung privater Fahrzeuge senken. 123-Transporter ist schon in Österreich und Deutschland erfolgreich.

Die Firma wächst seit ihrer Gründung ständig. Nun startet das Unternehmen mit 50 Vans in Prag und der Mittelböhmischen Region. Bald folgen weitere 50 Fahrzeuge in Pilsen und Westböhmen. McKinsey zufolge könnte der globale Car-Sharing-Markt bis 2030 auf 14 Milliarden Euro steigen. Der Sektor zieht daher viele Investitionen an. Seit 2010 flossen bereits über 91 Milliarden Euro in Shared-Mobility. 123-Transporter nutzt die steigende Nachfrage nach Sharing-Großfahrzeugen und tritt jetzt in den tschechischen Markt ein.

Die Miete eines Transporters in Tschechien startet bei 990 CZK, etwa 45 Euro. Die Größen der Fahrzeuge bleiben gleich, mit Volumen bis 6 m³, bis 11 m³ und über 11 m³. Man kann die Transporter nicht nur in Tschechien, sondern auch für Reisen in andere Länder nutzen.

Ein Highlight der Expansion ist die Partnerschaft mit OBI. Diese erfolgreiche Kooperation in Österreich zeigt das Vertrauen in das Geschäftsmodell. Sie signalisiert auch potenziellen Partnern positive Aussichten.

123-Transporters Expansion nach Tschechien zeigt nicht nur das Wachstum des Unternehmens. Es fördert auch umweltfreundliche, flexible Mobilitätslösungen in Städten. Mit erfahrener Führung und Anpassung an lokale Gegebenheiten will das Start-up den tschechischen Markt erobern. Es strebt danach, seine Vision nachhaltiger Mobilität weiterzuführen.

