123-Transporter vergrößert Sharing-Angebot

Teilen liegt in Mobilitätsfragen auch abseits des klassischen Car-Sharings im Trend. Erst kürzlich unterstrich eine Marktanalyse die Beliebtheit des Großfahrzeug-Sharings und dessen rasantes Wachstum. Das österreichische Start-up 123-Transporter hat den Bedarf nach digitalem Transporter-Sharing schon vor einigen Jahren erkannt. Seitdem haben sie eine Flotte von Leih-Transportern aufgebaut und sein Sharing-Angebot vergrößert.

Bisher war der Anbieter mit 200 Fahrzeugen bereits in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, in der Steiermark und im Burgenland vertreten. Aufgrund der hohen Nachfrage wird nun erneut erweitert und der Transporter-Bestand deutlich aufgestockt. Kärnten und Salzburg kommen neu hinzu, auch das bestehende Angebot in Niederösterreich und Oberösterreich wird ausgeweitet.

NÖ-Expansion ins Most- und Waldviertel, Ausweitung in Oberösterreich

Auch in Niederösterreich, wo 123-Transporter bisher bereits im Industrieviertel und im Wiener Umland stark vertreten war, kommen im Zuge der aktuellen Expansion neue Gebiete dazu. So gibt es die 123-Transporter nun auch im Waldviertel und im Mostviertel, wo in Amstetten und St. Valentin neue Standorte dazu kamen. In Oberösterreich, wo die Sharing-Vans seit Juli dieses Jahres ausgeliehen werden können, nehmen künftig 24 neue Vans in Vöcklabruck, Braunau, Freistadt, Steyr-Dietach, Mauthausen, Mattighofen und Aurolzmünster Fahrt auf.

Bis Frühjahr 2024 flächendeckend in ganz Österreich

Durch die aktuelle Expansionsrunde vergrößert sich die Flotte von 123-Transporter in Österreich von 200 auf 270 Fahrzeuge. Doch Pajek und sein Team haben schon das nächste Ziel im Visier: „Bis zum Frühjahr 2024 wollen wir ganz Österreich flächendeckend mit 123-Transportern versorgen.“ Bis dahin soll es das Angebot also auch in Tirol und Vorarlberg geben, das Unternehmen will dann über 400 Fahrzeuge auf Österreichs Straßen haben.

Transporter 24/7 online buchbar, ab 45 Euro pro Tag

Das Konzept von 123-Transporter zielt darauf ab, praktisch, einfach und unkompliziert zu sein. Deshalb bieten die Vans eine vollständige digitale Buchungsmöglichkeit – entweder auf der Website oder über die 123-Transporter-App. Kunden wickeln die Bezahlung ebenfalls online ab und erhalten einen digitalen Schlüssel für den Zugang zum Transporter. Jedes Fahrzeug ist mit einer Vignette ausgestattet und steht rund um die Uhr zur Anmietung bereit, wodurch Öffnungszeiten keine Rolle mehr spielen. Das Großfahrzeug steht für Nutzer mit unbegrenzter Kilometeranzahl bereit. Nähre Infos unter 123-transporter.at

