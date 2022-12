12h Abu Dhabi: Baron Motorsport Team verpasst Podest

Bei den 12h von Abu Dhabi hat das Baron Motorsport Team das angepeilte Ziel, das Podest, leider verpasst. Dabei hatte alles so gut begonnen. Platz zwei nach dem Qualifying, kurzzeitig sogar die Klassenführung im Rennen.

Mission Podest

Der Asphalt des Yas Marina Circuits in Abu Dhabi stand unter einer besonderen Belastungsprobe. Im Rahmen der Gulf 12 Hours kühlte er praktisch nie ab. Nicht einmal ein kurzer, aber heftiger Regenguss schaffte das. Aber der jähe Schauer beeinflusste die Mission Podestplatz leider negativ. Denn der Angriff aufs Podest bei den 12h von Abu Dhabi war das erklärte Ziel des Wiener Baron Motorsport Team. Mit den Piloten Ernst Kirchmayr (Österreich), Matus Vyboh (Slowakei), Axel Sartingen (Deutschland) und Daniele di Amato (Italien) trat man in der Klasse GT3-A zu dem 12-Stunden-Spektakel an.

Ausrutscher, lange Boxenphase, Chance dahin

Matus Vyboh, der nach Sartingen und Kirchmayr für den dritten Stint ins Cockpit des Ferrari 488 GT3 wechselte, entglitt auf der klitschnassen Fahrbahn kurz der Bolide. Leider fand die Rutschphase erst in der Straßenbegrenzung ein abruptes Ende. Fazit: rechte Front so schwer beschädigt, dass ein konkurrenzfähiges Weitermachen nur durch eine längere Reparaturzeit möglich war. Die Chance auf den erhofften Podestplatz war somit recht rasch dahin. Denn nach dem unfreiwilligen Boxenstopp konnte Daniele di Amato erst mit 15 Runden Rückstand wieder ins Renngeschehen eingreifen.

Schadensbegrenzung – Platz sechs

Unmittelbar vor dem Missgeschick lag Matus Vyboh auf Platz drei. „Eigentlich war alles angerichtet, um unser Ziel zu erreichen. Aber nach so einen Rückstand ist außer Schadensbegrenzung leider nichts mehr möglich“, haderte Teamchef Philipp Baron mit dem Schicksal. Und diese Schadensbegrenzung leistete die Team- wie auch die Pilotencrew mit viel Einsatz und höchst anständig. Angeführt vom immens schnellen Oberösterreicher Ernst Kirchmayr holten Axel Sartingen, Matus Vyboh und Daniele di Amato alles aus dem feuerroten Boliden heraus. Eine neuerlich notwendige Reparaturphase an der beschädigten Karosserie degradierte die beherzte Aufholjagd der Baron-Mannen dann jedoch zur endgültigen Sysiphus-Arbeit.

Dass man mit Platz sechs in der GT3-A-Klasse schlussendlich nur ein Platz hinter dem letztjährigen Ergebnis bei den Gulf 12 Hours ins Ziel kam, zeugt von der vorhandenen Schlagkraft des Piloten-Quartetts. Ist aber nur ein schwacher Trost. Teamchef Philipp Baron bringt es kurz und bündig auf den Punkt: „Der Speed war da, das Glück leider nicht.“

