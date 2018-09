16000 Besucher bei der Hausparty des GTI

Wolfsburg ist nicht Reifnitz, wo jährlich über Himmelfahrt das traditionelle GTI-Treffen stattfindet. Die Parkplätze am Stadion des VfL Wolfsburg und an der Autostadt haben auch nur wenig mit dem Ufer des Wörthersees gemeinsam. Dennoch zog es am 1. September 2018 mehr als 16 000 Fans und Freude zum GTI-Treffen zwischen den GTI-Treffen. Zum zweiten Mal hatte Volkswagen in Wolfsburg zum Treffen unter dem Motto „GTI Coming Home Wolfsburg“ geladen, zum ersten Mal mit der Autostadt als Partner.

Neu und alt trafen aufeinander

Rund 4000 GTIs belebten die etwas nüchterne Parkplatz Umgebung. Doch nicht nur aktuelle und zukünftige GTI suchten die Aufmerksamkeit der Besucher. Volkswagen Classic zeigte alle sieben GTI-Generationen, darunter auch den 652 PS starken 1987er Golf II Pikes Peak, basierend auf einem Golf II GTI 16V und mit zwei unabhängig voneinander arbeitenden Motoren ausgerüstet. Jetzt – drei Jahrzehnte später – stellte ein Nachfolger mit 680 PS als erstes rein elektrisch betriebenes Rennfahrzeug mit Romain Dumas (F) am Steuer beim Pikes Peak International Hill Climb 2018 mit einer Zeit von 7:57,148 Minuten einen neuen Rekord beim berühmtesten Bergrennen der Welt auf.

Der schnellste GTI war ebenfalls vor Ort

Als Mitbringsel vom GTI-Treffen am Wörthersee dieses Jahres konnte die Besucher und Fans den Golf GTI TCR Concept1 erleben. Mit 290 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 264 km/h ist die Studie einer der schnellsten GTI. Aber es ging nicht nur um Hochleistungsmotoren. Jedes Jahr dürfen Azubi für das Treffen am Wörthersee ihren GTI gestalten. Zehn der elf Azubi-GTI waren ebenfalls in Wolfsburg zu sehen. Eine Gruppe Auszubildender einer Kette niedersächsischer Autobetriebe warb für ihren Beruf ebenfalls mit einem aufgemöbelten gebrauchten Golf. Am Freitag hätte der noch auf zwei Zylindern keine Kompression gebracht, aber nun sei alles in Ordnung, berichtete eine Auszubildende stolz.

Höhepunkt war der GTI-Korso

Die Einfahrt führte durch das Ost-Tor über die Mittel- auf die Südstraße, vorbei am Markenhochhaus und dem alten Kraftwerk. Für die Fans und GTI-Fahrer war diese Fahrt im Herzen von Volkswagen ein würdiger Abschluss des GTI Coming Home Wolfsburg 2018. Schon vorher erhielten viele Besucher, wenn sie das Gelände verließen, einen Gutschein für freien Eintritt in der Autostadt – als sanften Hinweis auf den Partner Autostadt, die Prachtstücke, die auch dort auf dem Parkplatz zu sehen waren und auf die Fotoaktion mit Lina van de Mars. Die Kombination von Coming home und Autostadt passt – trotz der räumlichen Trennung von einer vierspurigen Hauptverkehrsstraße – gut. Man wird sehen, ob die Autostadt Partner des WOB-GTI-Treffens bleibt. (ampmet/Sm)

