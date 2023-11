2. E-Mobility Talk – Die Zukunft der Energie und Mobilität

Die Elektromobilität steht an der Schwelle zu einer revolutionären Veränderung, die weit über den Transportsektor hinausgeht. Sie ist nicht nur ein Treiber der Mobilitätswende, sondern auch ein entscheidender Baustein für die Energiewende.

Das Thema wurde besonders deutlich beim 2. E-Mobility Talk, der von SMATRICS organisiert wurde. Hier trafen sich Experten aus der E-Wirtschaft, um die Rolle der Elektromobilität für die Energiewende zu diskutieren und zukunftsweisende Perspektiven zu eröffnen. Zu den Teilnehmenden gehörten unter anderem Hauke Hinrichs, CEO von SMATRICS, Dr. Barbara Schmidt von Oesterreichs Energie, Dr. Henning Schuster von E-Bridge Consulting und Dr. Robert Spolwind von Verbund. Ihre Diskussionen beleuchteten die vielfältigen Aspekte der E-Mobilität im Kontext der Energiewende.

Elektrofahrzeuge als mobile Stromspeicher zur Stabilisierung des Stromnetzes?

Die Vision von Elektrofahrzeugen als mobile Stromspeicher ist faszinierend. Sie könnten in Zukunft überschüssige Energie aufnehmen und bei Bedarf wieder ins Netz einspeisen. Dieses Konzept, bekannt als Vehicle-to-Grid, hat das Potenzial, das Stromnetz zu stabilisieren und die Integration erneuerbarer Energien zu erleichtern. Außerdem könnten somit ausgemusterte E-Fahrzeuge, die nicht mehr die besten Reichweiten schaffen, in ihr Second-Life-Cycle einsteigen.

Für die erfolgreiche Integration von E-Fahrzeugen in das Stromnetz sind zukunftsfähige Netze und intelligente Ladelösungen unerlässlich. Smarte Charging-Systeme ermöglichen es, Ladevorgänge effizient zu gestalten, was sowohl für die Fahrzeugbesitzer als auch für das Stromnetz von Vorteil ist.

Es braucht noch etwas Zeit!

Die E-Mobilität steht vor verschiedenen Herausforderungen, darunter die Notwendigkeit technologischer Fortschritte, infrastruktureller Upgrades und einer unterstützenden regulatorischen Umgebung. Gleichzeitig bietet sie enorme Chancen, insbesondere in Bezug auf die Reduzierung von CO2-Emissionen und die Förderung erneuerbarer Energien.

Weltweit nehmen Länder und Unternehmen die Herausforderung an, die E-Mobilität in ihre Energie- und Verkehrssysteme zu integrieren. In Deutschland beispielsweise wird die Digitalisierung der Stromnetze vorangetrieben, um die Flexibilität von E-Autos voll auszuschöpfen. In Österreich wird der Ausbau der erneuerbaren Energien und die Anpassung der Energieinfrastruktur als Schlüssel zur Integration der E-Mobilität gesehen. Mehr dazu aus der Welt von SMATRICS.

