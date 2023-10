911 Charity-Kunstwerk

Anlässlich des 75. Jahr Jubiläum von Porsche startete auch eine besondere Aktion: John Petschinger, ein aufstrebender Künstler, veredelte eine Fronthaube des aktuellen Porsche 992. Porsche bot sie online für einen guten Zweck an. Für fünf Tage konnten Interessierte dort bieten. Das Startgebot passend zum Anlass – symbolische 75 Euro.

Während des „Festival of Dreams“ am Salzburgring fand die finale Versteigerung der Haube statt. Viele Bieter waren von dem lebendigen Kunstwerk, geprägt von einer Blume als Markenzeichen, begeistert. Auf Wunsch von Porsche Österreich hat Petschinger diesen besonderen Entwurf erstellt. Sein Kunstwerk auf der 911-Fronthaube besticht durch mehrere Schichten und Kunstharz und erinnert an Porsche-Farbtöne der 60er und 70er Jahre. Das Höchstgebot für das Kunstwerk lag bei 16.000 Euro, abgegeben von einem Bieter, der anonym bleiben möchte.

Für den guten Zweck

Porsche Austria spendete den Erlös von 16.000 Euro an das Kinderhospiz „Sterntalerhof“ im Burgenland, welches Unterstützung für schwerstkranke Kinder und ihre Familien bietet. „Wir bedanken uns ganz herzlich bei Porsche Österreich, dass diese Zuwendung zu uns ins Burgenland geht. Dadurch wird ein schöner Beitrag geleistet, damit wir weiterhin eine stationäre Betreuung, mobile Versorgung und ambulante Begleitung für Familien mit schwerkranken Kindern gewährleisten können“, zeigt sich Sterntalerhof-Geschäftsführer Harald Jankovits erfreut über die Spende. Mehr zur Auktion