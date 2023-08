AC Schnitzer präsentiert Upgrades für den neuen BMW M2-G87

Wenn es darum geht, BMW-Fahrzeuge auf das nächste Level zu bringen, gilt AC Schnitzer als unbestrittener Experte – und das neueste Meisterstück des Unternehmens zeigt einmal mehr, warum. Schnitzer hat eine Reihe speziell entwickelter Teile für die aktuelle BMW M2 Baureihe vorgestellt, die bereits verfügbar oder in Kürze erhältlich sind.

Man hat damit auch eine neue Produktlinie vorgestellt. Das aktuelle Sortiment spezielle Auspuffendblenden aus Carbon, die nicht nur optisch ansprechen, sondern auch eine Soundanpassung liefern sollen. Im Bereich Fahrwerk stellt man auch einen Satz Fahrwerksfedern bereit, der eine Tieferlegung von ca. 20-25 mm vorne und 15-20 mm hinten im Vergleich zum Serienfahrwerk verspricht.

Doch damit nicht genug. Aerodynamische Elemente wie ein Dachheckspoiler und ein 2-teiliger Heckspoiler sind bereits in der Homologationsphase und werden auch bald erhältlich sein. Beim Interieur können BMW-Enthusiasten ein Sportlenkrad aus perforiertem Leder und Alcantara sowie ein Aluminium Schaltwippen-Set erwarten. Ebenfalls im Angebot sind Aluminium Pedalerie und Fußstütze, die den sportlichen Look im Innernen komplettieren.

Für die Räder gibt es ein spezielles AC4 Leichtbau-Schmiedefelgenset in verschiedenen Bereifungsoptionen, die jedem M2 eine einzigartige Note verleihen. In der Entwicklung befinden sich bereits weitere Upgrades wie eine Leistungssteigerung inklusive einer 3-jährigen Garantie, ein Sport-Endschalldämpfer aus Edelstahl und diverse weitere aerodynamische Verbesserungen. Somit bietet die Tuningschmiede für diejenigen, die ihren BMW M2 weiter individualisieren möchten, je Menge an verschiedenen Optionen. Mehr dazu unter www.ac-schnitzer.at

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp