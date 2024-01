Alfa Romeo interpretiert den Begriff SUV neu

Alfa Romeo wird mit dem Milano den Begriff SUV etwas uminterpretieren. Das unterhalb des Stelvio angesiedelte neue Modell wird als „Sport Urban Vehicle“ bezeichnet, das es als ersten Alfa Romeo auch mit batterie-elektrischen Antrieb geben wird. Die Weltpremiere ist für den 10. April angekündigt. Auf dem legendären Testgelände im norditalienischen Balocco geht die Entwicklung des Milano momentan in die Schlussphase. Dabei geht es vor allem um die finale Fahrwerksabstimmung. Hinter dem Milano stehen Ingenieure, die zuvor an der Entwicklung der Sportwagen Alfa Romeo 4C und 8C Competizione mitwirkten. Sie arbeiteten auch am Giulia GTA und GTAm. Nähere Infos unter www.alfaromeo.at

