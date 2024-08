Alpha-N – Carbon-Outfit für den M3

Im letzten Jahr sorgte Alpha-N Performance mit ihrem Programm hochwertiger Carbon-Aerodynamik-Parts für das kompakte BMW M2-Coupé für Aufsehen. Nach nationalen und internationalen Erfolg legen die innovativen Tuner nun nach. Sie präsentieren mit dem hier abgebildeten M3-Projektfahrzeug gewissermaßen den viertürigen „großen Bruder“ des M2. Alpha-N Performance schneidert der BMW M3 Limousine ein Designeroutfit aus Carbon auf den Leib.

So strotzt bereits der Bug des BMWs nur so vor sichtbarem Fasergewebe! Die charakteristischen XL-Nieren des M3 gestaltete Alpha-N nicht nur in Carbon, sondern fügte dabei auch gleich noch eine horizontale Unterteilung in den Kühlergrill ein. Darunter macht sich der Carbon-Frontspoiler breit, dessen hochgezogene Seiten an Winglets erinnern. Ebenfalls komplett aus Carbon besteht die teillackierte Motorhaube mit großzügig dimensionierten Luftauslässen, welche nicht nur kraftvoll aussehen, sondern auch die Warmluftabfuhr aus dem Motorraum optimieren. Apropos Motorraum. Der 3,0-Liter-Biturbo-Reihensechszylinder des M3 erhielt eine Carbon-Abdeckung mit großem Logo. Der Kühlung der BMW M-Bremsanlagen zuträglich sind auf der anderen Seite die vergleichsweise „unsichtbaren“ Carbon-Brake Ducts. Umso sichtbarer sind dafür die neuen Carbon-Kotflügel mit integrierten Carbon-Kiemen und Luftauslässen.

Statt auf dem OEM-Kofferraumdeckel der Stufenhecklimousine eine größere Spoilerlippe oder gar einen Flügel zu montieren, gehen die Tuner einen anderen Weg. Zum Einsatz kommt gleich eine komplett neue Carbon-Heckklappe. Mit integriertem Ducktail-Spoiler, welcher an den legendären E46 M3 CSL oder auch dessen gegenwärtigen Nachfahren G82 M4 CSL erinnert. Eine wunderbare Reminiszenz! In den ausgestellten Radhäusern der Hochleistungslimousine drehen sich ultraleichte LT3-Felgen aus dem Hause Edelweiss.

Als langjährige Partner der Fahrwerk-Spezialisten von Öhlins setzt Alpha-N auch beim M3-Projektfahrzeug ein Gewindefahrwerk aus diesem Hause ein. Das „Road & Track“ vereint – nomen est omen – überzeugenden Fahrkomfort auf der Straße mit einer beeindruckenden Rennstrecken-Performance. Selbstverständlich sind alle am M3 verbauten Teile ordnungsgemäß in die Fahrzeugpapiere eintragbar. Näheres unter alpha-n.de/de

