ATU Österreich – die Rettung durch Lucky Car

Lucky Car plant die Übernahme der ATU-Standorte in Österreich zur Sicherung von Arbeitsplätzen – einer der führende unabhängigen Kfz-Werkstattketten, hat die Übernahme der österreichischen Standorte der in finanziellen Schwierigkeiten steckenden ATU-Werkstattkette angekündigt.

Nachdem die in Deutschland ansässige ATU-Werkstattkette bekannt gab, sich aufgrund finanzieller Probleme aus dem österreichischen Markt zurückzuziehen, unterzeichnete Lucky Car am 24. November eine Absichtserklärung zur möglichen Übernahme dieser Standorte. „Eine Due-Diligence-Prüfung ist im Gange, und wir hoffen, Anfang 2024 alle Werkstätten übernehmen zu können“, erklärte Ostoja „Ossi“ Matic, Gründer und Eigentümer von Lucky Car. Diese strategische Entscheidung zielt darauf ab, fast 430 Arbeitsplätze zu retten und die 25 Standorte in acht Bundesländern zu erhalten.

Rettung von Arbeitsplätzen und Kundenloyalität im Fokus

Matic unterstrich die Bedeutung des Erhalts von Arbeitsplätzen und der Sicherung des Fortbestands der Werkstätten. „Unser Ziel ist es, diese Standorte mit unserem erfolgreichen Geschäftsmodell zukunftsfähig zu machen“, betonte er. Darüber hinaus will Lucky Car den ATU-Kunden einen reibungslosen Übergang bieten und die gewohnt hohe Qualität in die neuen Standorte integrieren.

Seit der Eröffnung der ersten Lucky Car-Werkstatt 2008 in Brunn am Gebirge hat sich das Unternehmen stetig erweitert. Heute zählt das Netzwerk 44 Standorte in ganz Österreich und zwei in der Schweiz. „Unser Fokus liegt auf Qualität und Kundenzufriedenheit, was das Fundament für weiteres Wachstum bildet“, so Matic.

Details zur möglichen Übernahme sind aufgrund der laufenden Prüfungen noch nicht bekannt. Diese sollen aber schon bald veröffentlicht werden.

