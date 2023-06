Lucky Car – Erste weibliche Franchisepartnerin

Lucky Car bekommt seine erste weibliche Franchisepartnerin in einer sonst männerdominierten Branche. Frauen sind in den Kfz-Berufen in klarer Unterzahl. Ähnlich bei den heimischen Franchisesystemen. Auch da ist der überwiegende Teil männlich. Positives Gegenbeispiel: Laura Markovic. Den Großteil ihrer beruflichen Laufbahn hat sie bei Lucky Car verbracht. Jetzt leitet sie als Franchisepartnerin ihren eigenen Standort.

Weiblich, jung, Lucky Car Franchisepartnerin

Die 25-jährige Wienerin Laura Markovic wagt den Sprung in die Selbstständigkeit. Sie ist die erste weibliche Franchisepartnerin von Lucky Car, Österreichs größter freien Kfz-Werkstattkette. Markovic übernimmt den Standort in der Davidgasse in Wien Favoriten. Sie geht die neue Aufgabe hochmotiviert an: „Ich freue mich auf diese neue Herausforderung und bedanke mich bei Lucky Car für das mir entgegengebrachte Vertrauen.“

Die Kfz-Branche ist für Markovic kein Neuland. Bereits unmittelbar nach ihrem Schulabschluss startete sie ihre berufliche Laufbahn bei einer Autoreinigungsfirma. Noch im selben Jahr wechselte sie zu Lucky Car und der Werkstatt in der Pragerstraße. „Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und außerdem schätze ich die familiäre Atmosphäre im Unternehmen. So bin ich in diese Branche hineingerutscht. Und ich kann mir nun keinen anderen Weg mehr vorstellen“, schwärmt sie über die Zusammenarbeit mit Lucky Car.

Kompetenz räumt Zweifel aus

Mitar Kos, Geschäftsführer von Lucky Car: „Laura Markovic hat in ihrer Zeit bei uns mit großem Einsatz, Lernfreudigkeit und ihrer Expertise gepunktet. Wir sind froh, sie als Franchisepartnerin gewonnen zu haben.“

Das Klischee, wonach die Kfz-Branche nur „Männerberufe“ beheimatet, bekämpft Lucky Car schon seit vielen Jahren aktiv. „Vermeintliche, den Frauen noch immer zugeschriebene Schwächen Schwächen, entpuppen sich im Arbeitsalltag schnell als Hirngespinst. Gilt auch für die Kfz-Branche. Wir bemühen wir uns intensiv darum, immer mehr Frauen für unsere Berufe anzusprechen, angefangen bei den Lehrlingen“, so Kos.

Laura Markovic kann den Sprung in die Autobranche jedenfalls nur empfehlen. Vorbehalte in der männlich dominierten Szene spürt sie kaum: „Die meisten Kunden sind am Anfang noch etwas verdutzt. Doch mit Kompetenz kann man die Zweifel schnell ausräumen und Vertrauen schaffen.“

Selbst in der Werkstatt aktiv

Auch innerhalb des Betriebs muss sich Markovic keine Sorgen über fehlenden Respekt der Mitarbeiter machen. „Auch hier gilt: Mit Kompetenz und Gesprächen auf Augenhöhe sind jegliche mögliche Zweifel schnell ausgeräumt. Diese Grundregeln gelten sowohl für männliche als auch für weibliche Führungskräfte.“

Als Franchisepartnerin trifft man Markovic jedenfalls nicht ausschließlich hinter dem Schreibtisch an. Sie packt auch aktiv in der Werkstatt mit an: „Die Steinschlagreparatur ist einer meiner Spezialgebiete. Die übernehme ich auch künftig noch selbst.“ Credo für die erste weibliche Franchisepartnerin von Lucky Car: „ Dass unsere Kunden zufrieden die Werkstatt verlassen. Das ist die größte Auszeichnung für unsere Arbeit.“

