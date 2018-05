Das Duell: Auto gegen Motorrad am steirischen Erzberg

Die Škoda Markenbotschafter Matthias Walkner und Raimund Baumschlager treten am Berg aus Eisen gegeneinander an. Walkner mit seiner KTM und Baumschlager im Fabia R5. Wer wird gewinnen? Das wissen wir am 22. Mai 2018

Auto gegen Motorrad – wer ist schneller oben am Berg

Wenige Tage bevor beim Erzbergrodeo von 31. Mai bis 3. Juni 1500 Endurofahrer den „Berg aus Eisen“ stürmen, kommt es ebendort zum Duell zwischen zwei der erfolgreichsten Motorsportler des Landes. Österreichs Rallyerekordstaatsmeister und Motorsportler des Jahres 2017 Raimund Baumschlager fordert niemand geringeren als den aktuellen Rallye-Dakar-Sieger Matthias Walkner zum Duell. Der Vergleichskampf der Motorsportler steigt am 22. Mai und wird zum höchst interessanten Match Auto gegen Motorrad. Baumschlager und Walkner nehmen im direkten Gegeneinander unterschiedliche Streckenpassagen in Angriff um die Frage zu klären: Wer ist wo der Schnellere? Raimund Baumschlager mit seinem Škoda Fabia R5 oder Mathias Walkner mit seiner KTM?

Für den einen ist es ein Comeback

Für Raimund Baumschlager bedeutet dieses Duell auch das Comeback nach seinem Wirbelbruch. Erstmals nach seinem Unfall bei der Rebenland Rallye Mitte März wird der Oberösterreicher wieder am Lenkrad seines FABIA R5 drehen. „Für den ersten Test nach der langen Verletzungspause habe ich mir gleich einen würdigen Gegner ausgesucht“, erzählt Baumschlager mit einem Schmunzeln im Gesicht. Denn die beiden Kontrahenten kennen sich sehr gut und sind durch gemeinsame Tests im Škoda Rallyeauto zu guten Freunden geworden. „Trotz der Freundschaft gibt es aber keine Gnade, denn der Erzberg ist kein Platz für Gemütlichkeit! Daher werden wir beide auch ordentlich hinhalten“, verspricht der Rosenauer. „Aus den Ecken heraus habe ich mit meinem vierradgetriebenen FABIA R5 sicher Vorteile und auch auf den Geraden sollte Matthias in meiner Staubwolke unterwegs sein“, spekuliert Baumschlager, der allerdings auch Streckenabschnitte sieht, die eher auf den Motorradfahrer zugeschnitten sind: „Ich denke auf der Bremse ist Matthias wegen des viel geringeren Fahrzeuggewichtes im Vorteil“.

Für den Anderen ist es das perfekte Training

Auch Matthias Walkner lässt keinen Zweifel daran, dass es beim Duell der Österreichischen Motorsportgiganten heiß hergehen wird: „Freilich kennen wir uns lange und sehr gut, aber wir sind beide ehrgeizig und jeder will der Schnellere sein“. Der Salzburger tritt mit seinem Dakar Motorrad, der KTM 450 Rallye, an und hofft auf möglichst grobes Geläuf und schwierigen Streckenverlauf: „Je größer die Steine sind, je enger und selektiver die Abschnitte, desto größer sind meine Chancen mit Raimund mithalten zu können“. Für Walkner ist das Kräftemessen mit Baumschlager nicht nur ein interessanter Vergleich zwischen Motorrad und Auto, sondern auch eine perfekte Vorbereitung auf den Prolog des Erzbergrodeos, bei dem der ehemalige Motocross Weltmeister am Start sein wird.