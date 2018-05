Das Erzberg-Duell: Wer hat´s gewonnen?

Die Frage wer das Erzberg-Duell – Auto gegen Motorrad, Mundl Baumschlager gegen Matthias Walkner, Fabia R5 vs. KTM 450 Rallye – gewinnt, hatten sich Motorsportenthusiasten schon seit der Ankündigung gestellt. Und es wurde verdammt knapp…

Walkner mit Blitzstart, Baumschlager dominiert schnelle Passagen

Der mit Spannung erwartete Vergleich wurde auf mehreren Etappen mit unterschiedlichen Streckenführungen und Bodenbeschaffenheiten ausgetragen. So hatte jeder der beiden Kontrahenten die Möglichkeit seine Stärken, beziehungsweise die Stärken seines fahrbaren Untersatzes auszuspielen. Wie zu erwarten war, sah Raimund Baumschlager mit seinem Skoda Fabia R5 auf schnellen Kehren bergauf seinen Gegner auf dem Motorrad meist im Rückspiegel. Dafür konnte Walkner speziell beim Sprint von der Startlinie überzeugen. Auf den ersten Metern zog der Zweirad- dem Vierrad-Crack auf und davon und konnte von Baumschlager erst bei rund 120km/h wieder eingeholt werden. In Summe konnte schließlich Mundl Baumschlager mit seinem Fabia R5 den wacker kämpfenden Dakar-Sieger Matthias Walkner knapp aber doch in die Schranken weisen.

Mundl-Comeback

Für Raimund Baumschlager wardieses Duell mehr als das sich messen zwischen Zweirad und Vierrad. Nach seinem schweren Unfall bei der Rebenland Rallye Mitte März und anschließender Reha war es Mundls Rückkehr ins Cockpit unter wettbewerbsmäßigen Bedingungen. „Für den ersten Test nach der langen Verletzungspause habe ich mir gleich einen würdigen Gegner ausgesucht“, so Baumschlager mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Und Mundls Strahlen bestätigt, dass er sich wieder fir für größere Aufgaben fühlt. Einem Start bei der der Schneebergland Rallye am 23. Juni, steht nichts im Wege. Zum Duell meinte er:

„Matthias hat mich mit seinem Blitzstart überrascht. Es hat eine Weile gedauert, bis ich ihn wieder eingeholt habe. In den schnellen Passagen und auch beim Anbremsen hatte ichVorteile. Jedenfall hat es mir unglaublich viel Spaß gemacht, mich mit Matthias zu messen. Und – ich bin überglücklich, dass mein Rücken hält und ich absolut ohne Schmerzen fahren konnte!“

Vorbereitung auf´s Erzberg Rodeo

Für Matthias Walkner war das Duell neben der Klärung wer der Schnellere ist natürlich ein perfektes Training für den Prolog des Erzbergrodeos. Matthias im O-Ton: „Seite an Seite mit Raimund durch die Kurven zu driften, das war wirklich sensationell. Ich dachte, dass ich auf dem rutschigen Untergrund mit dem Motorrad noch mehr auf das Auto verliere, aber das hat sich in Grenzen gehalten. Happy bin ich natürlich mit meiner Start-Performance. Da konnte ich den Raimund ordentlich abhängen. Mit noch der einen oder anderen technische Passage hätte ich noch mehr punkten können. Aber – war eine wirklich großartige Sache.“