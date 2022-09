AutoFrey übernimmt BMW Knöbl in Steyr

Die AutoFrey GmbH mit Sitz in Salzburg übernimmt mit 1.1.2023 die BMW Knöbl GmbH in Steyr. Der renommierte Salzburger Autohändler setzt mit dieser Erweiterung des Firmennetzes im oberösterreichischen Raum auf Wachstum. „Wir sind froh, mit der Firma BMW Knöbl in Steyr ein weiteres, solides Standbein für unseren Unternehmenserfolg dazuzugewinnen,“ so Josef Roider. Er ist Geschäftsführer der AutoFrey GmbH. Martin Knöbl, bisheriger Eigentümer in zweiter Generation, zur Übernahme: „Ich freue mich, meine Firma in erfahrene und ambitionierte Hände zu geben. AutoFrey steht für mich für automobile Kompetenz. Und vor allem für ein gutes Arbeitsklima und Verantwortung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“

Die BMW Knöbl GmbH beschäftigt aktuell 36 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 5 Lehrlinge, die AutoFrey alle übernimmt. Christian Morawa, Geschäftsführer der BMW Austria GmbH: „Wir bedanken uns besonders bei der Familie Knöbl und der gesamten Mannschaft für die jahrzehntelange, erfolgreiche Partnerschaft. Mit der AutoFrey Gruppe übernimmt ein starker und erfahrener Partner BMW Knöbl in Steyr,“ Die endgültige Übernahme erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Behörde.

Stärkung der Kernmarke BMW

Die AutoFrey GmbH setzt mit diesem Schritt auf weiteres Wachstum und eine Erweiterung des Vertriebs- und Servicegebiets in Richtung Osten. Neben zwei Standorten in der Stadt Salzburg hat AutoFrey zwei weitere Betriebe im Bundesland, in Hallwang und St. Veit. Außerdem gehört seit 1991 ein Standort in Villach zum Netz des Händlers. „Besonders interessant ist die Erweiterung um die Knöbl GmbH für AutoFrey natürlich durch die Nähe zum BMW Werk in Steyr,“ ergänzt Wolfgang Kendlbacher, Finanz-Geschäftsführer der AutoFrey GmbH.

AutoFrey als Teil der Pappas Holding

Seit November 2015 befindet sich das Unternehmen im Besitz der Pappas Holding. Die Werte als traditionell geführtes Familienunternehmen und die Verantwortung als wichtiger Arbeitgeber bleiben weiter fixer Bestandteil der Firmenphilosophie. Sie waren neben der erfolgreichen Entwicklung ausschlaggebend für die Übernahme-Entscheidung.

