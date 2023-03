Blaufränkischland Rallye: Hermann Neubauer gewinnt

Hermann Neubauer gewinnt die Rallye im Blaufränkischland. Bei der Jännerrallye waren Hermann Neubauer und seine Co-Pilotin Ursula Mayrhofer zum ersten Mal im Škoda Fabia Rally2 Evo unterwegs. Am Ende gab’s gleich einmal einen Stockerlplatz. Grundsätzlich ein erfreulicher Auftakt in die österreichische Rallye-Staatsmeisterschaft 2023. Aber Neubauer war bewusst, dass er noch einige Kilometer mit dem Auto braucht, um sich ans Limit herantasten zu können.

Bei der Blaufränkischland Rallye dem Auftakt zur ARC, der „zweiten Liga“ des österreichischen Rallyesports, folgte jetzt der nächste Schritt. Für einen „Test unter Rennbedingungen“ fiel die Wahl des Teams nicht zufällig auf die Rallye im Burgenland. Bietet sie doch neben generell anspruchsvollen Sonderprüfungen auch einige fordernde Schotterabschnitte. So konnte man verschiedene Fahrwerkseinstellungen und auch diverse Reifentypen fahren – und Pilot Hermann Neubauer konnte sich ganz ohne Druck dem Grenzbereich seines Škoda Fabia Rally2 Evo nähern.

Am Ende gab’s trotz zwei Verbremsern und einem Reifenschaden auf der letzten Sonderprüfung sieben von acht SP-Bestzeiten und einen Vorsprung von 41 Sekunden auf den Zweitplatzierten, Rekord-Staatsmeister Raimund Baumschlager. Und Hermann Neubauer gewinnt die Rallye im Blaufränkischland.

Dementsprechend zufrieden war Hermann Neubauer mit dem erfolgreichen Testeinsatz: „Ich bin happy, auch wenn ich zwei kleine Verbremser eingebaut habe. Dass uns der Reifenschaden auf der letzten Prüfung nicht mehr Zeit gekostet hat, war natürlich glücklich. Das Wichtigste aber ist, dass ich mich ohne Druck an das Limit des Škoda herantasten konnte. Das ist super gelungen und ich fühle mich jetzt wesentlich wohler. Gerade in schnellen Passagen ist das enorm wichtig. Die Rebenland Rallye kann kommen, wir freuen uns alle schon sehr auf die tollen Fans und die tollen Sonderprüfungen in der Steiermark.“

