Campingplatz-Award 2023: Platz 2 an Salzburg

Beim Campingplatz-Award 2023 des Reise- und Buchungsportals camping.info geht Platz 2 an Salzburg. Konkret an Camping Grubhof in Salzburg. Das auf Campingurlaube spezialisierte Internetportal www.camping.info , eines der führenden Campingportale in Europa, hat im Rahmen des camping.info Awards 2023 die 110 beliebtesten Campingplätze in Europa ermittelt. Zur Auswahl standen mehr als 23.000 Campingplätze aus 44 europäischen Ländern.

Top 3

Die Top drei befinden sich in Mecklenburg-Vorpommern, Salzburg und Schleswig-Holstein. Platz eins geht zum dritten Mal in Folge an den Campingpark Kühlungsborn (Mecklenburg-Vorpommern), gefolgt vom Camping Grubhof (Salzburg) und dem Camping Rosenfelder Strand Ostsee (Schleswig-Holstein). Als beliebtester Neueinsteiger und höchster Aufsteiger gelten Camping Gloria Vallis (Südtirol-Trentino) sowie der Campingpark Erfurt (Thüringen).

Unter den 110 ausgezeichneten Campingplätzen befinden sich 69 in Deutschland, 20 in Österreich, sieben in Italien, drei in der Schweiz sowie einer in den Niederlanden. Das gesamte Ranking mit allen Neueinsteigern, Aufsteigern und Kategorie-Siegern unter: www.camping.info/award

Maximilian Möhrle, Geschäftsführer von camping.info: „Die Campingbranche erzielte im Jahr 2022 neue Übernachtungsrekorde. Aufgrund der steigenden Attraktivität von Camping empfehlen wir Urlaubern, möglichst frühzeitig den gewünschten Campingplatz zu buchen. Beliebte Plätze sind schnell ausgebucht”. Freie Campingplätze in ganz Europa kann man auf www.camping.info per Web und App mit wenigen Klicks finden und direkt online buchen.“

camping.info Award 2023: Die Top 10 in Östereich

1. Camping Grubhof/ Salzburg/Europa Nr. 2

2. Camping Sonnenland/ Burgenland/Europa Nr. 4

3. Camp MondSeeLand / Oberösterreich/Europa Nr. 5

4. Camping Murinsel/ Steiermark/Europa Nr. 8

5. Camping Brunner am See/Kärnten/Europa Nr. 11

6. Sportcamp Woferlgut/Salzburg/Europa Nr. 14

7. 50plus Campingpark Fisching/Steiermark/Europa Nr. 19

8. Seecamping Berghof/Kärnten/Europa Nr. 32

9. Erlebnis-Comfort-Camping Aufenfeld GmbH/Tirol/Europa Nr. 35

10. Camping Neubauer/Kärnten/Europa Nr. 38

Alle europäischen Top 110 Campingplätze auf einen Blick: www.camping.info/award

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp