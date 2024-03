Carthago plant Leichtgewichte auf Premiumniveau

Bernd Wuschack, Geschäftsführer von Carthago, kündigt in einem Interview spannende Produktneuheiten an. Diese Neuerungen versprechen sowohl hohen Wohn- als auch Fahrkomfort, ohne die kritische Gewichtsgrenze von 3,5 Tonnen zu überschreiten. So bleiben sie führerscheinfreundlich für Klasse B.

Die Vorstellung der neuen Modelle ist für den diesjährigen Caravan-Salon in Düsseldorf geplant. Wuschack äußert sich jedoch skeptisch zur Elektromobilität in der Branche. Er betont, dass bei großen teilintegrierten und integrierten Wohnmobilen bis 2030 keine Abkehr von Verbrennungsmotoren zu erwarten ist. Die Gründe liegen in den Anforderungen an Zuladungen und Reichweiten, die aktuell nur Verbrenner erfüllen können.

