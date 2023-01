CES 2023: Der erste Auftritt des VW ID 7

Bei der Consumer Electronics Show CES 2023 in Las Vegas ( bis 8.1.) erfolgt der erste Auftritt des VW ID 7. Das neue Topmodell zeigt sich noch im Camouflage-Look getarnt. Es ist die Weiterentwicklung der zunächst in China gezeigten Studie ID Aero. Der ID 7 mit einem Radstand von 2,97 Metern steht für eine Reichweite von bis zu 700 Kilometern. Aber vor allem auch für einen weiteren Fortschritt bei der Digitalisierung.

Den ID 7 zeichnet ein neues Display- und Bedienkonzept aus. Das Fahrzeug verfügt über ein Augmented-Reality-Head-up-Display. Über einen 15-Zoll-Screen und eine neue, in die erste Ebene des Infotainmentsystems integrierte Bedienung der Klimatisierung sowie beleuchtete Touchslider.

Der ID 7 erkennt den sich nähernden Fahrer anhand seines Schlüssels. Er beginnt bereits vor dem Einsteigen an heißen Sommertagen mit der Kühlung des Innenraums, an kalten Tagen mit dessen Erwärmung. „Smart Air Vents“ steuern dabei den Luftstrom und wedeln dynamisch, um schnellstmöglich die Luft großflächig zu verteilen. Sitzen die Passagiere im Auto kann man wahlweise die Lüftung direkt auf den Körper lenken oder den Innenraum indirekt belüften. Spezielle Wünsche lassen sich per Spracheingabe aktivieren. Auf „Hallo Volkswagen, meine Hände sind kalt!“ reagiert der ID 7 etwa mit Starten der Lenkradheizung. Zusätzlich strömt gezielt warme Luft zu den Händen.

Der erste Auftritt des VW ID 7 bei der CES 2023 erfolgt mit einer besonderen Camouflage-Lackierung, die den Wagen interaktiv zum Leuchten bringt. 40 Schichten Lack sind aufgetragen, die mal leitend, mal isolierend sind. 22 separat ansteuerbare Areale des Fahrzeugs werden unterhalb der obersten Lackschicht unter Strom gesetzt (Elektrolumineszenz), damit sie leuchten. Ist das Auto mit einer Soundanlage gekoppelt, wird der Rhythmus über das Aufleuchten einzelner Bereiche sichtbar. (aum)

