Citan à la Vansports

Der Citan von Vansports ist das bislang kompakteste Modell der Camper-Familie. Ausgestattet mit einem innovativen Solid-Dachträger, der trotz seines geringen Eigengewichts von 35 Kilogramm ein Zwei-Personen-Dachzelt tragen kann. Somit eignet sich der Hochdachkombi ideal für Paare. Der Dachträger ist vielseitig einsetzbar und kann auch Boote, Kajaks oder anderes Sportgerät tragen.

Durch die Vansports entwickelten Anbauteile erhält der Mercedes ein markantes Erscheinungsbild. Eine CP Stream-Frontspoilerlippe, Seitenschwellerleisten und CP Solid-Kotflügelaufsätze verleihen dem Camper ein maskulines Design. Chromleisten im Kühlergrill und unter der Heckscheibe in Mattschwarz sowie Schutzleisten an Einstiegen und Ladekante vervollständigen den robusten Look.

Um auch abseits befestigter Straßen eine gute Performance zu bieten, wurde der Citan mit einem Höherlegungsfedernsatz und neuen Rad/Reifen-Kombinationen ausgestattet. Die 30 Millimeter höhere Bodenfreiheit und die grobstolligen General Grabber AT3-Reifen auf 8×18-zölligen Krona 1-Alufelgen sorgen für verbesserte Traktion und Widerstandsfähigkeit auf anspruchsvollen Untergründen.

Der Vansports Citan ist ein vielseitiger, kompakter Camper, der Funktionalität und Offroad-Fähigkeiten in einem attraktiven Design vereint. Dieses Fahrzeug ist ideal für Paare, die ein Abenteuer abseits der ausgetretenen Pfade suchen und dabei nicht auf Komfort und Stil verzichten möchten. Mehr Infos unter Vansports

