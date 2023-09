Citroën Camper: Familienleben 2.0

Der Markt für Reisemobile wächst weiter. Zwar nicht so kräftig wie in den vergangenen Jahren, aber eine wohlbemessene Scheibe vom Kuchen will sich nun auch Citroën abschneiden. Auf dem Caravan Salon in Düsseldorf präsentierten die Franzosen die Serienversion einer Studie, die bereits im Vorjahr gezeigt wurde und als Vater einer ganzen Camper-Familie angekündigt wird. Der Camper verbindet Merkmale des historischen Typ H mit denen des aktuellen Space Tourer.

Besonderes Kennzeichen vom Monsieur Holiday ist das vom italienischen Karosseriebauer Caselani stammende Retro-Design. Der historische Transporter hatte in der Nachkriegsfrankreich in etwa die gleiche Rolle wie der VW Bulli bei uns. Die berühmte Wellblechaußenhülle ist beim neuen Modell allerdings aus Kunststoff.

Den Innenausbau übernimmt das slowenische Unternehmen Bravia und baut zwei drehbare Vordersitze sowie eine ausklappbare Zweiersitzbank ein, die aufgefaltet zu einer Liegestätte für zwei wird. Zwei weitere Schlafplätze finden sich im ebenfalls im aufgesetzten Hubdach. Die Küchenzeile, ebenfalls im Retro-Look des Gelsenkirchener Barocks gehalten, kommt mit Kocher, Spüle und Kühlschrank daher, Klapptisch und Webasto-Standheizung komplettieren die Ausrüstung.

Mit seinem Retro-Exterieur und dem modernen Interieur ist das Modell der passende Begleiter für einen stilvollen Urlaub in absoluter Freiheit. Im nächsten Jahr soll er im Vertriebsnetz von Citroën erhältlich sein. Einen Preis für den modernen Retro-Camper haben die Franzosen noch nicht genannt. Mehr zum Caravan Salon

