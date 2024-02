Cupra – It´s time to say goodbye

Mit zwei finalen Limited Editions verabschiedet Cupra den Formentor VZ5, das Spitzenmodell der Baureihe mit dem 390 PS starken Fünfzylinder von Audi. Die beiden voll ausgestatteten Sondermodelle unterscheiden sich durch ihre besonderen Außenfarben in Century Bronze Matt bzw. Enceladus Grey Matt sowie spezifische Exterieurdetails.

Die Limited Edition in Bronze prägen neben Spiegelabdeckungen und Auspuffrohren in Karbon-Kupfer, kupferfarbene 20-Zoll-Leichtmetallfelgen, dunkel verchromte „Cupra“-Schriftzüge und kupferfarbene Logos innen und außen. Der Innenraum zeichnet sich durch seine Cup-Bucket-Sitze in Schwarz und ein schwarzes Armaturenbrett mit kupferfarbenen Nähten aus. Die graue Ausführung trägt dunkel verchromte „Cupra“-Schriftzüge und Logos, schwarze Spiegelabdeckungen und Auspuffrohre aus Karbonfaser sowie schwarze 20-Zoll-Leichtmetallfelgen (optional auch in Kupfer). Das Interieur ist mit dem anderen Modell identisch. Beide Fahrzeuge kommen zudem serienmäßig mit einem Panorama-Schiebedach und sind mit lasergravierten Nummern in der Türverkleidung versehen. Beide Editionen sind auf jeweils 222 Einheiten limitiert.

Die Preise der Sondereditionen sind aktuell noch nicht bekannt. Mehr zur aktuellen Cupra-Modellpalette

