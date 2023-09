Cupra Tavascan ab sofort online reservierbar

Im Rahmen der Wiener Elektrotage gab es bei Cupra ein besonderes Highlight, denn der Tavascan wurde zum ersten Mal dem österreichischen Publikum hautnah präsentiert. Der Automobilhersteller geht aber noch einen Schritt weiter und bietet den ersten InteressentInnen ab sofort die Möglichkeit, in 3 einfachen Schritten ein Stück des neuen Modells online zu reservieren. Die Vorreservierung gilt nach dem Prinzip „First come, first served“.

„Der Cupra Tavascan ist die elektrische Speerspitze unserer Performance Marke und es ist der nächste große Meilenstein für Cupra. Es freut uns sehr, dass wir dieses vollelektrische SUV-Coupé erstmals dem Publikum bei den Wiener Elektrotagen präsentieren können. Gleichzeitig wird den InteressentInnen die Möglichkeit gegeben, vorab eine online Reservierung vorzunehmen“, so Timo Sommerauer, Markenleiter Seat und Cupra.

Zum Start der Vorreservierung gibt es das neue SUV in einer limitierten Auflage von insgesamt 99 Stück, in der Ausstattung VZ. VZ steht für „Veloz“ und beschreibt die top Ausführung in allen angebotenen Modellen. Die allererste Version liefert 340 PS Systemleistung, elektrischen Allrad, 5 Jahre Garantie und bis zu 517 km Reichweite. Die finalen Preise werden zeitgleich mit dem Vorverkaufsstart im 1. Quartal 2024 kommuniziert, die Markteinführung erfolgt im Spätsommer 2024. Nähere Infos unter cupraofficial.at

