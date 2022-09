Cupra Urban Rebel Concept in Action

Cupra zeigt den Urban Rebel Concept bei Showfahrten im Rahmen des ADAC GT Masters in Action. Der vollelektrische Rennwagen drehte mehrere Runden am Sachsenring. Aus sportlicher Sicht hatte Cupra doppelten Grund zur Freude. Im e-Tourenwagen Weltcup FIA ETCR gewann Cupra sowohl die Herstellerwertung als auch den Fahrertitel.

Der Urban Rebel ist ein Concept Car eines vollelektrischen Rennwagens mit 320 kW/435 PS Leistung. Und einem üppig proportionierten Heckspoiler. 2025 will Cupra eine Straßenversion des Urban Rebel als Einstiegs-Elektroauto auf den Markt bringen. Pilotiert wurden die beiden Rennwagen von Mattias Ekström und Tom Blomqvist.

Dr. Werner Tietz, Cupra-Vorstand für Forschung und Entwicklung: „Elektrifizierung darf nicht langweilig sein. E-Autos müssen Spaß machen. Mit unseren Autos Fahrspaß zu vermitteln, ist uns sehr wichtig.“

Cupra-Siege in der ETCR

Ekström und Blomqvist waren außerdem im Cupra Leon e-Racer in der ETCR gefordert. In der Saison 2022 fuhr die erste rein elektrische Tourenwagenserie erstmals mit offiziellem Status als FIA-Weltcup. In der Herstellerwertung gewann Cupra (1076 Punkte) vor Hyundai (746) und dem Team Romeo Ferraris (732). Es ist für die Spanier der zweite Meistertitel im zweiten Jahr des Wettbewerbs. Auch der Fahrertitel ging an Cupra. Adrien Tambay sicherte sich die Meisterschaft auf souveräne Art und Weise vor seinen Teamkollegen Ekström und Blomqvist.

Noch ist nicht klar, ob Cupra auch in der kommenden Saison in der ETCR antritt. Für die zukünftigen Rahmenbedingungen wünscht man sich mehr Klarheit und mehr Veranstaltungen wie am Sachsenring im Rahmen des ADAC GT Masters. „Es ist wichtig, dass auch die Fans anderer Rennserien die FIA ETCR sehen und erleben“, sagt Cupra-Vorstand Dr. Tietz. Grundsätzlich sieht sich Cupra im elektrifizierten Motorsport aber gut aufgehoben. „Unsere Zukunft ist elektrisch, daher macht es absolut Sinn auch Teil einer elektrifizierten Rennserie zu sein.“ (aum/blb)

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp