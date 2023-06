Der neue Hyundai Kona startet in Österreich

Der neue Hyundai Kona startet in Österreich, ab sofort ist er bestellbar. Er bietet eines der umfangreichsten Produktpakete im Segment, und die breiteste Palette an Antriebssträngen. Das neue Modell ist neben der vollelektrischen Version mit zwei Batteriegrößen, als Hybrid-Variante mit einem 1.6 GDI sowie mit einem 1.6 T-GDI Verbrennungsmotor erhältlich. Die sportliche Ausstattung N Line ist erstmals für alle Antriebe verfügbar. Alle Kona-Varianten basieren auf dem Design der Elektrovariante.

Design, Technik, Aerodynamik

Robustes, dynamisches Design und optimierte verbindet Hyundai mit neuen Technologien und Komfortfunktionen. bietet, Zu den Neuerungen gehören zwei 12,3-Zoll-Panoramadisplays und vollständige OTA-Updates. Außerdem: zahlreiche Hyundai Smart Sense Sicherheitssysteme. So etwa Notbremsassistent, Toter-Winkel-Assistent mit Monitor, Einparkassistent und kamerabasierte Müdigkeitserkennung.

Ein Luftwiderstandsbeiwert von nur 0,27 sichert Aerodynamik. Speziell geformte Radhausverkleidungen und parametrische Oberflächen verleihen dem B-SUV außergewöhnlichen Charakter. Die N Line-Versionen verfügen über ein offeniveres Front- und Heckdesign. Das sportliche Styling unterstreichen zusätzlich eine Doppelauspuffanlage, Radkästen in Wagenfarbe sowie Seitenschweller im neuen Look.

Der Innenraum

Die vergrößerten Abmessungen mit denen der neue Hyundai Kona der jetzt in Österreich startet, schaffen auch einen größeren Innenraum. Teil des neuen Layouts ist der von der Mittelkonsole hinter das Lenkrad verlegte Shift-by-Wire Gangwahlhebel. Das ermöglicht mehr Stauraum in der offenen Konsole. Die optionalen Komfortsitze mit Relax-Funktion vorne sind optimiert um Ermüdungserscheinungen nach der Fahrt zu reduzieren. Die Sitzbank in der zweiten Reihe maximiert den Komfort. Der Kofferraum bietet bei aufgestellten Rücksitzlehnen ein Volumen von bis zu 466 Litern. Das Beladen erleichtert ein den Kofferraumassistent.

Beim Einparken zeigt die 360° Übersichtskamera das Fahrzeug aus verschiedenen Blickwinkeln. Das Bose Sound System ist so abgestimmt, dass es ein umfassendes und intensives Hörerlebnis bietet. Außerdem ist der neue Kona mit der neuesten Version der Konnektivitäts-Technologie von Hyundai ausgestattet. Der neue Hyundai Kona startet in Österreich bei 30.990 Euro.

