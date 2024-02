Der Renault 5 ist wieder da

Renault belebt den legendären R 5 wieder und bringt ihn als E-Tech Electric in den nächsten Monaten auf den Markt. Die Neuauflage kommt in drei Leistungsstufen zu den Kunden – 70 kW, 90 kW und 110 kW. Mit der 40 kWh großen Batterie kommt die Neuauflage 300 Kilometer weit, 400 Kilometer sind es mit 52-kWh-Akku. Beim Design übernahmen die Formgestalter viele Elemente des Ur-Modells und interpretierten sie in einem „retrofuturistischen Stil“. Die Preisliste für den elektrischen Renault 5 beginnt bei 25.000 Euro.

Allerdings wird das Einstiegsmodell erst später lieferbar sein. Bereits angekündigt ist auch die Performanceversion A290 von Alpine. Nähere Infos unter renault.at

