Renault zeigt mehr als den R 5

Mit Spannung erwartet wurde auf dem Genfer Automobilsalon die Premiere des Renault 5 E-Tech Electric. Rund um das neue Modell mit dem berühmten Typenbezeichnung präsentiert die Marke nicht nur eine kleine R5-Kollektion, sondern auch noch „5 Movements“. Dahinter stecken Ideen von fünf französischen Start-ups für unterschiedliche Freizeitaktivitäten, so etwa die erste zerlegbare Segeljolle oder ein elektrisches BMX-Rad.

Das französische Start-up Reverso geht mit seinem gleichnamigen kompakten, ultrastabilen Festrumpf-Segelboot neue Wege. Es ist 3,40 mal 1,45 Meter groß und lässt sich in vier schwimmende Teile zerlegen, wodurch es bequem verstau- und transportierbar ist. Die Segeljolle wiegt knapp 17 Kilogramm und soll mit bis zu 45 km/h übers Wasser gleiten.

Ebenfalls auf dem Wasser unterwegs ist der Searacer, der erste elektrische Jetski. Ein Designpreis wurde dem Gefährt bereits verliehen, und mit dem französischen Grand-Prix-Motorradfahrer Fabio Quartararo hat es einen prominenten Förderer gewonnen. Der Searacer bringt 65 Kilogramm auf die Waage, erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 77 km/h und bietet bis zu zwei Stunden Fahrspaß, bevor er wieder aufgeladen werden muss.ut anderthalb Stunden kann man außerdem mit dem Plume Foil durch die Wellen pflügen. Das vollelektrische Foil-Board steigt bei 15 km/h aus dem Wasser und erreicht dann eine Geschwindigkeit von 35 km/h.

Das ebenfalls ausgestellte Evol BMX ist ein bis zu 45 km/h schnelles BMX-S-Pedelec. Es wiegt 13 Kilogramm und kommt mit einer Batterieladung rund 40 Kilometer weit. Der Motor leistet 500 Watt. Last but not least steht auf dem Renault-Stand auch noch der erste elektrisch angetriebene Schneescooter. Der Moonracer hat eine Nutzungsdauer von drei Stunden und kann bis zu 40 km/h erreichen. Näheres zur Marke Renault unter renault.at

