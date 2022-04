Der Toyota GR86 startet

Der neue Toyota GR86 startet in Österreich. Ab sofort ist das reinrassige Sportcoupé mit Fahrspaßgarantie im Handel bestellbar und ab 38.490 Euro ist man dabei. Man kann aus drei Varianten wählen. Bereits das Einstiegsmodell verfügt über eine umfangreiche Serienausstattung, einen fahrfreudigen 2,4-Liter-Boxerbenziner inklusive.

Der GR86 greift das klassische Sportwagenlayout mit Frontmotor und Hinterradantrieb auf. Aus den 2,4 Litern Hubraum entwickelt der Vierzylinder-Boxer 172 kW/234 PS und 250 Nm Drehmoment. Innerhalb von 6,3 Sekunden – mit Automatik 6,9 Sekunden – beschleunigt er von null auf 100 km/h. Mehr als eine Sekunde schneller als sein Vorgänger GT86. Weitere Infos zum GR86 finden Sie hier.

GR86 Pure

Den Einstieg markiert der GR86 Pure. Die Basisvariante fährt mit L-förmigen LED-Scheinwerfern, 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, Sportsitzen und Lederlenkrad mit GR Logo vor. Als zentrale Anzeige dient der Acht-Zoll-Touchscreen des Audiosystems. Das sieben Zoll-Multi-Informationsdisplay liefert alle wichtigen Informationen. Komplettiert ist die umfangreiche Serienausstattung unter anderem von einer Geschwindigkeitsregelanlage, Smart Entry, einer Rückfahrkamera und einer Klimaautomatik.

In der höheren Ausstattungsstufe des Toyota GR86 mit Schaltgetriebe – ab 41.790 Euro – sind Teilledersitze und eine Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer an Bord. Plus 18-Zoll-Leichtmetallräder und Sportpedale in Alu-Optik. Ebenfalls mit dabei sind Totwinkelwarner und Leuchtweitensensor.

Der Toyota GR86 mit Sechsstufen-Automatik – ab 43.790 Euro – verfügt über Schalt-Paddles und bietet zusätzlich ein umfassendes Paket verschiedener Assistenzsysteme. Darunter ein vorderes Notbremssystem mit Kollisionswarner und eine adaptive Abstands- und Geschwindigkeitsregelung. Außerdem ein Fernlicht-, Spurhalte- und Spurleitassistent sowie ein Assistent zur Wiederaufnahme der Fahrt.

Die Produktion läuft im Mai 2022 an und ist auf zwei Jahre begrenzt. Wer sich für das Sportcoupé interessiert, muss also genauso Gas geben wie der Modellathlet. Die Auslieferung der ersten Toyota GR86 startet im Sommer 2022.

