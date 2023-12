Der Transportsektor soll elektrisch werden

Österreich steht an einem Wendepunkt im Bereich des Gütertransports. Mit dem wachsenden Bewusstsein für Klimaschutz und Nachhaltigkeit zeichnet sich ein klarer Trend zur Elektrifizierung im Transportsektor ab.

Rund 20 Prozent der CO2-Emissionen dem Verkehrssektor zuzuschreiben, wobei Nutzfahrzeuge einen erheblichen Anteil daran haben. Ähnlich verhält es sich in Österreich, wo ebenfalls ein Umdenken stattfindet. Die Elektrifizierung von Transportmitteln, insbesondere in der Paketzustellung und im Handwerk, nimmt Fahrt auf. In Deutschland erreichen elektrische Transporter bereits einen Anteil von über 20 Prozent bei den Neuzulassungen – eine Entwicklung, die auch in Österreich zu beobachten ist.

Umweltzonen und der europäische Green Deal

Die Anzahl der Umweltzonen in Europa ist in den letzten drei Jahren um 40 Prozent gestiegen. Der „europäische Green Deal“ fördert diese Entwicklung weiter. Österreichische Städte werden in Kürze verstärkt Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren aussperren, was die Nachfrage nach elektrischen Nutzfahrzeugen weiter steigern wird.

In der Kurier- und Paketbranche, besonders im stetig wachsenden E-Commerce, wird zunehmend mit elektrischen Fahrzeugen bedient. Österreichische Unternehmen wie die Post erkennen die Notwendigkeit und stellen ihre Flotten auf emissionsfreie Modelle um.

Kosteneffizienz und Fahrerakzeptanz

Trotz höherer Anschaffungskosten sind E-Transporter über ihren Lebenszyklus hinweg kostengünstiger als herkömmliche Verbrennermodelle. Dies gilt besonders in Österreich, wo steigende Mautgebühren und CO2-Preise den Trend verstärken. Fahrer in Österreich begrüßen außerdem den geräuscharmen und vibrationsfreien Betrieb elektrischer Fahrzeuge.

Elektrische Nutzfahrzeuge sind ideal für den Verteilerverkehr mit Tagesfahrleistungen von bis zu 300 Kilometern. Zukünftige Batterieentwicklungen und die Einführung von Megawatt-Ladegeräten werden die Reichweiten weiter erhöhen. In Österreich unterstützen Anbieter wie Smatrics Unternehmen beim Aufbau einer adäquaten Ladeinfrastruktur.

