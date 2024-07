Die kanadische Armee bestellt über 1500 Mercedes-Benz Zetros

Mercedes-Benz hat einen Großauftrag des kanadischen Verteidigungsministeriums erhalten. Die Abteilung Special Trucks wird über 1500 Zetros für die Canadian Armed Forces bauen, die die Fahrzeuge für den Transport von Gütern und Truppen im Gelände einsetzen wird. Insgesamt erhält Kanada etwas mehr als 1000 leichte Zetros 4×4 und rund 500 schwere Zetros des neuen Typs 8×8. Sie dienen zur Modernisierung der Fahrzeugflotte.

Mercedes-Benz Special Trucks bietet seit kurzem seinen Gelände-Lkw auch bereits ab Werk mit gepanzerter Fahrerkabine an. Zunächst ist der dreiachsige, allradangetriebene Zetros 6×6 als geschütztes Komplettfahrzeug erhältlich. Die Varianten 4×4 und 8×8 folgen dann im nächsten Jahr. Entwicklungspartner und Lieferant der Kabine ist Rheinmetall. Bisher wurden die in Wörth hergestellten Fahrzeuge in der Regel vor der Auslieferung an Kunden von Partnerfirmen mit einem geschützten Fahrerhaus ausgestattet. Näheres zur Marke unter mercedes-benz.at

