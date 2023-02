Die Röhrl-Klassik im Mai

Die Röhrl-Klassik, unterstützt vom Automobilclub von Deutschland AvD, findet im Mai – von 11.-13.5. das zweite Mal statt. Nach der Premiere 2022 am südlichen Rand der Mecklenburgischen Seenplatte bildet in diesem Jahr die Tauber-Region mit dem mittelalterliche Rothenburg ob der Tauber den landschaftlichen Rahmen. Die etwa 750 Kilometer lange Route führt in das Tauber- und Altmühltal sowie die Oberpfalz, die Fränkische Schweiz und den Spessart.

Die Röhrl-Klassik trägt der besonderen Verbundenheit des Namensgebers mit Porsche Rechnung. Deshalb sind auch in diesem Jahr ausschließlich Fahrzeuge des Stuttgarter Sportwagenherstellers bis einschließlich Baujahr 1998 startberechtigt. Neben Serienversionen der Baureihen 356, 911, 912, 914, 916, 924 bis hin zum 993 werden auch automobile Raritäten wie der 959 und klassische Sportversionen im Starterfeld vertreten sein. Sofern diese eine Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr besitzen.

Startpunkt für die Röhrl-Klassik im Mai ist der historische Marktplatz von Rothenburg. Und natürlich wist auch Rallye-Legende Walter Röhrl vor Ort. Die Teilnehmer können bereits ab Mittwoch mittag zur technischen Abnahme vorfahren. Wer will, kann am Nachmittag noch an einem Rallye-Lehrgang teilnehmen. Um sich im Umgang mit Roadbook, Stoppuhren sowie das Lesen der „Chinesen-Zeichen“ vertraut zu machen. Oder einfach seine Kenntnisse auffrischen. (aum)

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp